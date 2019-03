«Zusammen können wir gestärkt in die Zukunft gehen», sagte Stefan à Porta, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Mettauertal. Zusammen, das heisst mit der Raiffeisenbank Regio Frick. Am Montagabend gaben Vertreter der beiden Banken an einer gemeinsamen Medienkonferenz in Gansingen ihre Fusionspläne bekannt.

«Der Verwaltungsrat beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Zukunft unserer Bank», so à Porta. Dies vor dem Hintergrund, dass sich die Finanzbranche in einem Umbruch befinde – als Stichworte nannte der Verwaltungsratspräsident die voranschreitende Digitalisierung, den steigenden Wettbewerbsdruck sowie neue regulatorische Anforderungen. «Diesen Herausforderungen möchten wir uns gemeinsam stellen», sagte à Porta.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern beider Banken, wird in den kommenden Monaten nun die detaillierten Abklärungen treffen. Im November sollen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an Informationsveranstaltungen über die Ergebnisse informiert werden. Den definitiven Beschluss sollen die Mitglieder dann Ende März 2020 (Mettauertal) und Ende April 2020 (Regio Frick) fällen. Der Zusammenschluss träte rückwirkend auf den 1. Januar 2020 in Kraft.