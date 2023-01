Wachstumsboom in Herznach-Ueken: Eine weitere Überbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern ist in Planung

An der Türlestrasse in Herznach-Ueken entstehen 20 Wohnungen. Das Baugesuch liegt in Kürze auf. Derweil hat die Gemeinde für den Burghaldenpark die Baubewilligung erteilt. Ab Frühjahr soll der Baustart für die erste Etappe mit 50 Wohneinheiten erfolgen. Langfristig soll die Gemeinde von 2600 auf mehr als 3000 Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen.