Recherche In Laufenburg (D) sind 25 Strassen nach Personen benannt – er suchte nach den Menschen hinter den Namen Martin Blümcke hat die Porträts der Menschen, nach denen Strassen in Laufenburg benannt sind, gesammelt. Nun ist eine Broschüre erschienen. Bei der Recherche stellte der Stadtarchivar fest: Es ist unglaublich, wie schnell Menschen und deren Lebensgeschichten vergessen werden.

Martin Blümcke in den Räumen des Stadtarchivs Laufenburg. Fotostudio Höckendorff

In Badisch Laufenburg sind 25 Strassen nach Personen benannt. Stadtarchivar Martin Blümcke hat sich auf die Suche nach den Menschen hinter diesen Namen gemacht und diese in Porträts festgehalten. Die Sammlung ist als Broschüre erschienen und erfreut sich grosser Beliebtheit.

«Es ist unglaublich, wie schnell Menschen und deren Lebensgeschichten vergessen werden und wie schwierig es manchmal ist, etwas über sie und ihr Leben zu erfahren», erzählt Martin Blümcke, selber berührt davon, wie wenig von einem Leben letztlich in Erinnerung bleibt. Oft bringen ihm Einwohner Tagebücher oder Briefe von Verwandten, damit er sie sichte, lese und im Stadtarchiv einordne.

Manchmal veröffentlicht Blümcke aus diesen Funden Broschüren oder Bücher. Die Serie über die Laufenburger Strassennamen wurde im Sommer 20/21 im «Südkurier» publiziert. 24 der Porträts hat Blümcke geschrieben, ein Porträt stammt von Franz Schwendemann. Da die Serie so beliebt war, entschied Ulrich Krieger, Bürgermeister von Badisch Laufenburg, die Beiträge als Broschüre herauszugeben.

Viele neue Strassen in den 1980er-Jahren

«Die meisten Strassen, die nach Personen benannt sind, gehen auf die 1980er-Jahre zurück, als in und um neue Stadtteile entstanden sind, für deren neue Strassen Namen gefunden werden mussten», berichtet Blümcke.

Für die Strassennamen wurden Personen vom 13. bis 20. Jahrhundert gewählt, von denen die meisten einen Bezug zu Laufenburg hatten. Darunter sind Industrielle, Dichter, Maler, Musiker wie auch Politiker und Gemeindeangestellte. Zwei Strassen wurden nach Frauen benannt, eine nach der Amerikanerin Mary Codmann, eine zweite nach der Grunholzer Bauerntochter und Köchin Luise Bauer.

Als Orgelbauer in die Schweiz ausgewandert

Die Porträts zeigen deutlich, wie eng die Schweiz und Deutschland miteinander verwoben waren und sind. Beispielsweise in der Lebensgeschichte des Kleinlaufenburger und Murger Orgelbauers Friedrich Haas (1811–1888), der in die Schweiz auswanderte und die Orgel fürs Zürcher Neumünster baute und bald weitere Aufträge für die Kirchen in Zofingen, Bern, Lenzburg, Fribourg und Leuggern und die Hofkirche in Luzern erhielt. Haas, verheiratet mit einer Baslerin, liess sich mit seiner Familie in Luzern nieder.

Von 25 Strassennamen wurden zwei nach Frauen benannt. Eine davon ist die Bauerntochter und Köchin Luise Bauer. zVg

Oder Luise Bauer. Die Grunholzer Bauerntochter leitete unter anderem die Küche des Berner Bürgerspitals. Nach ihrer Heirat im Alter von 50 Jahren zog sie zurück nach Deutschland und stiftete das Geld für den Bau der Kapelle in Grunholz.

Sie löste damit ein Versprechen ihrer Mutter ein. Diese hatte versprochen, eine Kapelle zu errichten, wenn ihre Söhne unversehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrten. Weil die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg das angesparte Geld vernichtete, konnte die Mutter ihr Versprechen damals nicht einhalten.

«Eine fehlende vaterländische Gesinnung»

In den Lebensgeschichten der Menschen des 20. Jahrhunderts spiegelt sich auch die Zeit des Nationalsozialismus. Zwei der Porträtierten verloren während der Naziherrschaft ihr politisches Amt. Besonders eindrücklich ist die Lebensgeschichte von Eduard Zimmermann, dem langjährigen Bürgermeister von Rhina.

In der Krisenzeit nach dem Ersten Weltkrieg gründete das SPD-Mitglied den öffentlichen Bauverein; dieser baute für die Bevölkerung günstige Reihenhäuser. Der frühere Bauer und Wirt zeigte den Arbeitslosen und Bedürftigen, wie Gemüse und Obst anbauen konnten und sich so ihre Ernährung sichern konnten.

Nach der wirtschaftlichen Erholung in den 1920er-Jahren liess Bürgermeister Zimmermann die Schule, das Feuerwehrhaus und eine Turnhalle errichten. In der Wirtschaftskrise in den 1930er-Jahren baute die Gemeinde Rhina unter seiner Leitung einen Kindergarten, und die Arbeitslosen erhielten verbilligte Brennstoffe und Notstandsarbeiten.

Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 jedoch wurde sein Wirken jäh beendet. Zimmermann wurde wegen «fehlender vaterländischer Gesinnung» von seinem Amt suspendiert, ohne Anspruch auf eine Pension, trotz seiner langjährigen grossen Verdienste für die Bevölkerung.

Die Familie Zimmermann, früher hochgeachtet, lebte darauf in materieller Not. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Zimmermann zwar wieder zum Stadtrat und stellvertretenden Bürgermeister von Laufenburg gewählt, aber er war alt und geschwächt. Nur vier Jahre später starb er. Seit den 1950er-Jahren erinnert eine Strasse in Rhina an das Wirken Zimmermanns.

Stadtrat wird nach Pforzheim zwangsversetzt

Ein ähnliches Schicksal erlitt der fünf Jahre jüngere Adolf Döbele, ebenfalls aus Rhina. Beide hatten im Ersten Weltkrieg als Soldaten für ihr Heimatland gekämpft. Nach Kriegsende studierte Döbele Sprachen, wurde Professor am Säckinger Gymnasium und wurde als Mitglied der katholischen Zentrumspartei in den Laufenburger Stadtrat gewählt. Auch Döbele wurde von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben.

Als er dagegen protestierte, wurde er nach Pforzheim zwangsversetzt. In Pforzheim verlor er 1945 bei der Bombardierung der Stadt seinen Sohn und später sein Hab und Gut. Im Gegensatz zu Zimmermann wurde Döbele 82 Jahre alt. Auch er durfte nach Kriegsende seine ursprüngliche Arbeit als Lehrer am Gymnasium Säckingen wieder aufnehmen. Nach seiner Pensionierung arbeitete er als Laufenburger Stadtarchivar. 1983 wurde ein kleines Wegstück beim Andelsbach nach ihm benannt.

