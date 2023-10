Raumplanung Noch ist der Fricktaler Siedlungstopf nur spärlich gefüllt – aber was passiert, wenn sich das bald ändert? Die Bauzonenreserven in der Region sollen effizient genutzt werden. Auch dank eines regionalen Siedlungstopfs, in den Gemeinden Bauzonen einspeisen oder aus dem sie welche beziehen können. Derzeit wird die konkrete Umsetzung geplant – es könnte ein heikles Thema werden.

Die Rede war von einer heissen Kartoffel, an der man sich leicht die Finger verbrennen könne. «Man» ist in diesem Fall der Regionalplanungsverband Fricktal Regio. Und die heisse Kartoffel? Der Regionale Siedlungstopf, der damals im Sommer an der Fricktalkonferenz vorgestellt worden war.

Die Idee hinter dem Raumplanungsinstrument: Die Bauzonenreserven in der Region sollen effizient genutzt werden. Flächen, bei denen eine Überbauung in einem gewissen Zeitrahmen nicht absehbar ist, sollen in den Regionalen Siedlungstopf eingespeist werden. Andere Gemeinden, deren Möglichkeiten zur räumlichen Veränderung des Siedlungsgebiets ausgeschöpft sind, können die Flächen dann daraus beziehen.

Die Bauzonenreserven in der Region sollen dank des Siedlungstopfs effizient genutzt werden. Symbolbild: Keystone

Vereinfacht gesagt: Was hier nicht gebraucht wird, kann da nützen. Das wird natürlich für jene Gemeinden interessant, deren Bauzonenreserven bereits fast ausgeschöpft sind oder wo sich das zumindest abzeichnet. Im Fricktal gibt es dafür gleich mehrere Beispiele, unter anderem Magden. Dort stagniert die Bevölkerungszahl seit Jahren, weil schlicht kaum neuer Wohnraum gebaut werden kann.

Der Topf ist nur minimal bestückt – noch

Derzeit allerdings ist der Fricktaler Siedlungstopf noch eher minimal bestückt. Darin befinden sich derzeit 0,8 Hektaren. Dies gemäss Liste, die durch den Kanton geführt und jährlich herausgegeben wird. Bald aber wird es mehr: Anfang September hat die Stimmbevölkerung in Kaiseraugst die neue Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde genehmigt. Teil davon ist eine Umzonung. Insgesamt gibt die Gemeinde dadurch 2,18 Hektaren Bauzone ab, die in den Topf fliessen. Das entspricht ungefähr der Fläche von drei Fussballfeldern.

Bezogen hingegen wurden noch keinerlei Flächen aus dem Siedlungstopf – ja: Bei Fricktal Regio sind noch nicht einmal Anträge von Gemeinden für den Regionalen Siedlungstopf eingegangen. Das sagt Judith Arpagaus, Geschäftsführerin des Planungsverbands.

Von mangelndem Interesse ist dabei allerdings nicht auszugehen. Vielmehr dürfte das daran liegen, dass die konkrete Umsetzung von Einspeisen und Beziehen in und aus dem Topf erst in Planung ist. Der genaue Prozess wird derzeit in einem Workshop definiert, in den alle Fricktaler Gemeinden involviert sind. Im Frühjahr wurde dieser gestartet, vergangene Woche fand der zweite Teil statt, der dritte Teil ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Nicht alle werden daran Freude haben

Klar ist dabei, dass die Freude über den Siedlungstopf und die damit verbundenen Absichten nicht überall gleich gross sein dürfte – sprich: Dass Gemeinden freiwillig Bauzone abgeben, wie das gerade in Kaiseraugst passiert ist, dürfte eher die Ausnahme bleiben.

Bauzonen sind schliesslich wertvolle Reserven – und es geht teilweise nicht nur für die Gemeinden um viel Geld. Das weiss auch Arpagaus: «Der Siedlungstopf wird aus Auszonungen in den Gemeinden der Planungsregion geäufnet. Diese sind ein schwieriges Unterfangen, besonders wenn private Landbesitzer betroffen sind.» Eben: Eine heisse Kartoffel, an der man sich leicht die Finger verbrennen kann.