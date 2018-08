Es ist eine schwierig zu fassende und schwer zu begreifende Tat. In der Nacht auf Montag zündet sich eine Frau in den Räumen der Spyk Bänder AG an, für die sie über 30 Jahre lang gearbeitet hat, und findet so den Tod. Ein Teil des Gebäudes wird zerstört. Wenige Minuten vor der Tat sendet sie vom Bürocomputer aus ein Mail an eine Lokalzeitung. Darin kündigt sie den Suizid an und nennt als Grund Mobbing an ihrem Mann. Dieser arbeitet seit 18 Jahren im gleichen Betrieb. In der AZ bezeichnete Andreas Schmid, Co-Geschäftsleiter der Firma, die Mobbingvorwürfe am Dienstag als nicht nachvollziehbar. Es habe über die Jahre aber «kleinere Probleme» gegeben, räumt Schmid ein.

Josef Sachs Josef Sachs, 69, ist forensischer Psychiater. Seit 2015 führt er eine eigene Praxis in Brugg. Zuvor arbeitete er 25 Jahre lang bei der Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG). 1991 übernahm er den Bereich Forensische Psychiatrie der PDAG, 2012 wurde er Chefarzt der Klinik.

Was treibt ein Frau dazu, sich anzuzünden und somit eine der schlimmsten Todesarten zu wählen? Wie kann das Umfeld den Suizid verarbeiten? Die AZ hat bei Josef Sachs, national bekannter forensischer Psychiater und ehemaliger Chefarzt der Psychiatrischen Dienste Aargau, nachgefragt. Herr Sachs, was treibt Menschen so in die Enge, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen und sich anzuzünden? Josef Sachs: Diese Art von Suizid ist nicht ganz einfach einzuordnen, denn die Kombination von Brandstiftung und Suizid ist in unserer Kultur extrem selten. Es gibt wenig Vergleichswerte; in Afrika oder Asien kommen solche Suizide häufiger vor. Wenn ein solcher Suizid bei uns vorkommt, muss man den Einzelfall beurteilen. Meistens handelt es sich um Menschen im mittleren bis fortgeschrittenen Erwachsenenalter, die psychisch schwer belastet sind und dies meist unabhängig vom unmittelbaren Suizidgrund. Zu verbrennen, ist eine der schlimmsten Todesarten. Wieso wählt jemand diesen krassen Weg? Es ist in der Tat ein krasser Weg. Denn die Selbstverbrennung ist zum einen unsicher; es besteht das Risiko, dass der Versuch misslingt und dass man mit schwersten Verletzungen überlebt. Zum anderen ist diese Todesart brutal; man bleibt mehrere Minuten bei Bewusstsein und erlebt die Schmerzen deshalb sehr intensiv. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Frau mit schwersten Problemen zu kämpfen hatte und dass sie, wohl aus verschiedenen Gründen, verzweifelt war. Es ist auch davon auszugehen, dass sie kaum die Möglichkeit hatte, sich mit anderen Menschen über ihre Probleme auszutauschen. Sie dürfte sich sehr einsam gefühlt haben. In einem Mail an eine Zeitung kündigte die Frau die Tat an. Weshalb tat sie das? Die Tatsache, dass sie sich zu einer Selbstverbrennung entschlossen hat und diesen schmerzhaften Tod in Kauf nimmt, zeigt, dass sie ein Publikum suchte. Es ist auch ein Protest. Das Mail hat diesen Gang in die Öffentlichkeit zusätzlich unterstützt.

Sie nennt im Mail das Mobbing gegen ihren Mann als Grund für den Suizid. Wie ordnen Sie ein, dass ein Mensch sich selber tötet, weil der Partner psychisch leidet? Die Reaktion wirkt auf mich ziemlich hilflos. Erstens müsste sich ja primär ihr Mann wehren, zweitens wäre der erste Schritt ein Gespräch in der Firma. Dieses hat nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden. Zusätzlich wären, je nach Fall, auch rechtliche Schritte möglich. Wir bewegen uns in einem sehr spekulativen Bereich; die Öffentlichkeit weiss nicht, was dem Brandsuizid vorausging. Falls die Frau andere Möglichkeiten gehabt hätte, das Problem anzugehen, und diese nicht ausgeschöpft hat, liegt die Vermutung nahe, dass sie schwere psychische Probleme mit sich trug. Diese hat sie, stimmt diese Theorie, entweder selber nicht erkannt oder dann konnte sie sich die Probleme nicht eingestehen, sodass sie die Schwierigkeiten, die ihr Mann offenbar gehabt hat, in den Vordergrund rückte. War ihre Tat eine Abrechnung oder auch Weckruf? Die Tat ist wohl das Resultat eines sehr langen Prozesses. Ich gehe davon aus, dass die Frau schon vorher Suizidgedanken hatte. Sie hat sich vielleicht auch überlegt, wie sie sich das Leben nehmen kann. Sie hat sich hilflos gefühlt und wollte zeigen, was Menschen mit ihr und ihrem Partner angerichtet haben. Es ist eine unheilvolle Mischung von Hilferuf und Rache.

Der Ort der Tat ist bewusst gewählt? Davon gehe ich aus. In die Tat war auch eine Botschaft eingewoben: Schaut, wohin ihr mich getrieben habt. Die Frau zündete sich in der Firma an. Wollte sie das Unternehmen bewusst schädigen oder vernichten? Nicht das Vernichten stand meiner Ansicht nach im Zentrum, sondern das Öffentlichmachen des Problems, der Hilfeschrei.

Der Co-Geschäftsleiter der Firma sagt, der Mobbing-Vorwurf sei für ihn nicht nachvollziehbar. Woran liegt es, wenn Verantwortliche nicht merken, dass es einem Mitarbeiter offenbar nicht gut geht? Dass ein Vorgesetzter nicht merkt, wie es einem Mitarbeiter geht, kommt häufiger vor, als man denkt. Vorgesetzte haben schon aufgrund ihrer Funktion eine gewisse Distanz zu ihren Mitarbeitenden. Das soll so sein. Deshalb erfahren sie häufig nur das, was ihnen die Mitarbeitenden anvertrauen. Mobbing ist aber nicht ein rein objektiver Sachverhalt, sondern es schwingt ein inneres Gefühl mit, jenes nämlich, ausgegrenzt zu werden. Ob das beim Ehemann der Fall war und wenn ja, wie es sich äusserte, kann nur der Betroffene sagen. Wenn er im Betrieb nie gesagt oder auch nur angedeutet hat, dass er sich gemobbt fühlt, kann das der Chef nicht bemerken. Wenn jemand etwas gesagt hat, muss Mobbing immer Chefsache sein. Der Chef muss die Vorwürfe abklären und nach einer Lösung suchen. Liegt das Nicht-Bemerken auch an der Gesellschaft, in der alles immer schneller gehen muss und die Zeit fehlt, auf Einzelne einzugehen? Das macht die Distanz zwischen dem Mitarbeitenden und dem Vorgesetzten in der Regel sicher noch grösser. In den Unternehmen werden heute zwar mehr formalisierte Gespräche im Sinne von Jahresgesprächen durchgeführt. Aber die informellen Gespräche, in denen man bisweilen viel mehr erfährt, kommen heute in vielen Betrieben aufgrund des Zeitdrucks zu kurz. Liegt das Nicht-Bemerken von Problemen auch daran, dass die äussere Fassade eines Menschen vielfach nicht seiner inneren Befindlichkeit entspricht? Bei einem Menschen ist es wie bei einem Haus. Man sieht nur an die Fassade. Was hinter den Mauern steckt, weiss man nicht. Manchmal ist das Haus im Inneren viel besser beieinander, als man denkt; manchmal ist der Zustand im Innern auch viel schlechter. Jeder Mensch ist, so gesehen, immer für eine Überraschung gut. Wichtig ist, dass in einem Unternehmen ein Klima herrscht, das es erlaubt, Konflikte und Probleme anzusprechen – vor allem dann, wenn sich die Probleme auf die Arbeit beziehen. Ob Mitarbeitende zusätzlich auch private Probleme ansprechen, müssen sie selber entscheiden. Der Mobbing-Vorwurf schwebt wie ein Damokles-Schwert über dem Unternehmen. Wie schwer lastet das auf den Mitarbeitenden? Das lastet sehr schwer. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Vorwürfe abgeklärt werden. Es muss auf den Tisch kommen, ob etwas dahinter steckt und, falls ja, was. Dazu braucht es primär das Gespräch mit dem direktbetroffenen Mitarbeiter und mit engen Kollegen. Was es jetzt im Unternehmen braucht, ist volle Transparenz zu den Mobbing-Vorwürfen. Fragt sich nun nicht jeder im Unternehmen: Habe ich etwas falsch gemacht? Hat ein Verhalten von mir zu dem Drama geführt? Die Gedanken kommen ganz automatisch auf. Was nicht passieren darf, ist, dass die Mitarbeitenden nun sich selbst oder anderen gegenüber vorschnell Schuldzuweisungen machen. Hinterher ist man bekanntlich immer klüger. Das heisst nun aber nicht, dass man etwas falsch gemacht hat – selbst dann nicht, wenn man hinterher einen Fehler entdeckt. In der Situation, in der man steckte, konnte man vielleicht gar nicht anders handeln, als man es tat. Niemand kann in einen anderen Menschen hineinsehen und so kann auch niemand die Befindlichkeit eines anderen erkennen, wenn er sich einem nicht anvertraut. Man kann nur auf das interagieren, was der Kollege oder Mitarbeiter einem offenlegt.

Wie sollen die Mitarbeitenden der Firma mit der Situation umgehen? Es gibt nur eines: reden, reden und nochmals reden. Im Unternehmen ebenso wie im privaten Umfeld. Eine Verarbeitung ist nur über das Gespräch möglich. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, was abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist und wie man es einordnen kann. Welche Rolle hat das Unternehmen beim Bewältigungsprozess? Es muss zum einen Gespräche anbieten. Zum anderen muss es die Mobbing-Vorwürfe, die im Raum stehen, schnellstmöglich klären. Das Resultat dieser Abklärungen muss den Mitarbeitenden dann unbedingt offengelegt werden. Das ist ein Teil des Bewältigungsprozesses.

Zurück bleibt der Ehemann. Wie kann er damit umgehen, dass sich der Mensch, der ihm besonders nahe stand, auch wegen seiner Probleme das Leben nahm? Der Ehemann ist klar am meisten betroffen. Er braucht unbedingt professionelle Hilfe. Das Gefühl, dass er Mitschuld an der Brandstiftung und am Suizid seiner Partnerin trägt, wird noch lange auf ihm lasten. Es ist eine extreme Bürde, die er mit sich trägt. Ist mit dieser Vorgeschichte ein unbelastetes Betriebsklima überhaupt wieder möglich? Ich denke schon. Aber es wird Zeit brauchen und es ist wichtig, dass der Vorfall gut bewältigt wird. Das Unternehmen muss versuchen, wieder positive gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das macht die Tat nicht ungeschehen, aber es hilft, dass die Wunden mit der Zeit heilen.

