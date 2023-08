Projektauflage «Eine attraktive Wohngegend»: In Kaisten entsteht eine weitere Überbauung – diesmal mit über sechzig Wohneinheiten An der Ringstrasse in Kaisten sollen sieben Mehrfamilienhäuser und sechs Reiheneinfamilienhäuser entstehen. Das geht aus zwei Baugesuchen hervor. Investor Martin Schnetzler ist überzeugt, dass der Markt das Angebot absorbieren wird – auch aufgrund der Nähe zum Sisslerfeld.

Die Gemeinde Kaisten wächst. Rund 120 neue Wohnungen sollen in den nächsten Jahren entstehen – in zwei grossen Überbauungen. Seit Mitte Juni lag das Baugesuch für eine grössere Überbauung an der Unterdorfstrasse auf. Dort sollen vier Mehrfamilienhäuser samt Autoeinstellhalle entstehen.

Und nun liegen bereits zwei weitere Baugesuche für Wohnprojekte öffentlich auf. Wie schon bei der Überbauung an der Unterdorfstrasse fungiert auch hier die einheimische Schnetzler Liegenschaften AG als Bauherrschaft. Geplant ist eine flächendeckende Überbauung rund um die am Dorfrand gelegene Ringstrasse.

Auf einer Parzelle soll ein Spielplatz entstehen

Das eine Baugesuch behandelt den Neubau von sieben Mehrfamilienhäusern. Der Investor Martin Schnetzler erklärt: «Es sind rund sechzig Wohnungen geplant, diese wollen wir vermieten.» Die Wohnungen sollen zwischen 2,5 und 4,5 Zimmern haben.

Die Profile auf den Parzellen rund um die Ringstrasse sind schon gesteckt. Bild: Mira Güntert

Das andere Baugesuch dreht sich um sechs neue Reiheneinfamilienhäuser, die zwischen der Ringstrasse und dem Rüttenenweg entstehen sollen. Gemäss Schnetzler sollen diese Häuser verkauft werden. Die beiden bereits ausgesteckten Bauvorhaben befinden sich auf insgesamt acht Parzellen, eine davon soll gemäss Schnetzler nur für den Bau eines Spielplatzes genutzt werden.

«In der Region werden viele neue Arbeitsplätze entstehen», sagt Schnetzler und spricht damit auch das Sisslerfeld an. Er ist überzeugt, dass derzeit generell weniger gebaut werde und daher eine hohe Nachfrage bestehe. «Ausserdem ist das Fricktal auch einfach eine attraktive Wohngegend», sagt er.

Bei der geplanten Überbauung an der Unterdorfstrasse ist der Baustart für den Herbst 2024 vorgesehen. Anders beim nun aufliegenden Projekt. Schnetzler möchte mit den Neubauten rund um die Ringstrasse noch zuwarten, um ein Überangebot und somit längere Leerstände bei den Wohnungen zu verhindern.