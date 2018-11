Seit 2015 wird in Zeihen über den Neubau des sanierungsbedürftigen Kindergartengebäudes (Baujahr 1972) diskutiert. Das erste geplante Projekt wurde damals mittels Referendumsabstimmung verworfen.

Im November 2017 haben die Stimmbürger dann einen Projektierungskredit von 144 000 Franken bewilligt – und nun liegt ein konkretes Projekt vor, über das an der Gemeindeversammlung am 23. November abgestimmt wird.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung hat der Gemeinderat am Mittwochabend den Neubau vorgestellt. Das Gebäude – ein Doppelkindergarten – soll am selben Ort wie der bestehende Kindergarten gebaut werden und ist mit total 1,8 Millionen Franken günstiger als das Projekt von 2015, was auch die Auflage des Referendumskomitees an den Gemeinderat war.

Zweigeschossiger Neubau

Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude ohne Unterkellerung. Die Fassade wird mit Holz verschalt; für genügend Licht sollen mehrere grosse Fensterfronten sorgen. Die Projektierung wurde vom Architekturbüro Rapp AG in Münchenstein durchgeführt.

Da Zeihen aufgrund der schwankenden Kinderzahlen nicht jedes Jahr zwei Kindergarten-Abteilungen führen wird, können die Räume auch für andere Zwecke wie zum Beispiel einen Mittagstisch genutzt werden. Im Gebäude wird ausserdem ein Lift installiert.«Aus Kostengründen wird die gesamte Umgebung mit dem Spielplatz auf dem heutigen Stand belassen», so Gemeinderat Michel Dietiker. «Wir ändern nur das, was wir müssen.»