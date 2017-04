Anfang Februar war ein Team der Fachstelle für externe Schulevaluation an der Primarschule und am Kindergarten in Mumpf und überprüfte die Funktionsfähigkeit derselben. Nun liegen die Ergebnisse vor. Die sogenannten Ampelkriterien, die der Schule eine Funktionsfähigkeit bescheinigen, zeigen laut einer Mitteilung der Schulpflege durchgängig die Farbe grün.

Die Schule Mumpf hatte als Fokus der Evaluation den Bereich Schulführung – also Schulpflege und Schulleitung – gewählt. Dies, weil dieser Bereich an der letzten externen Evaluation nicht zufriedenstellend durch das externe Evaluationsteam bewertet worden war. Da die komplette Schulführung vor nicht allzu langer Zeit einen Wechsel erfahren hat, wurde dieser Bereich erneut zur Überprüfung vorgeschlagen. «Die Schulführung Mumpf hatte ein echtes Interesse daran zu überprüfen, ob die eingeschlagene Richtung zielführend ist», heisst es in der Mitteilung.

«Schule hat gutes Niveau»

Bei der Fokusevaluation schätzt sich die Schulführung auf einem vierstufigen Raster selbst ein und die Fachstelle überprüft diese Selbsteinschätzung. Sie attestiert der Schulführung unter anderem bei der Aufteilung der Rollen, bei der Führung des Personals sowie beim Herstellen von Verbindlichkeiten eine fortgeschrittene Entwicklungsstufe.

«Die Schule weist im betreffenden Bereich ein gutes Niveau auf. Sie verwirklicht das, was von Expertinnen und Experten aus Theorie und Praxis als gute Praxis bezeichnet wird, wobei sowohl die individuellen als auch die institutionellen Aspekte angemessen berücksichtigt sind», heisst es im Bericht dazu.

Die Schulführung nehme diese Einschätzung gerne entgegen, heisst es in der Mitteilung. «Zeigt sie doch, dass die intensive Arbeit der vergangenen zwei Jahre absolut zielführend gelungen ist.» Wohl wissend, dass die nächste externe Evaluation in spätestens sechs Jahren wieder ansteht, will sich die Schule Mumpf nun aber nicht auf den erfreulichen Rückmeldungen ausruhen. «Es gilt nun, das Erreichte zu festigen und sich stetig weiter zu entwickeln», heisst es.

Auch im Bereich der Schul- und Unterrichtsentwicklung wird der positiv eingeschlagene Weg weiter verfolgt. «Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen fühlen sich wohl an unserer Schule – das möchten wir natürlich bewahren», heisst es in der Mitteilung. (az)