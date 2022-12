Premiere «Mackie Messer» in Möhlin: Das Lehrertheater zeigt einen grotesken Klassiker mit Biss Das Lehrertheater Möhlin führt die Dreigroschenoper von Brecht und Weill im Bata Club Haus auf. Regisseur Dieter Schlachter stimmte das 13-köpfige Ensemble gut ein.

Benjamin Zingg und Daria Würz glänzen in ihren Rollen. Peter Schütz

Mit der Aufführung der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill hat das Lehrertheater Möhlin einen Hit gelandet. Dem Ensemble um Regisseur Dieter Schlachter ist es gelungen, das anspruchsvolle Theaterstück aus den 1920er-Jahren auf einen sowohl authentischen als auch eigensinnigen Kurs zu bringen.

Was schon das Bühnenbild deutlich macht: der Hintergrund schwarz, davor ein Baugerüst mit ein paar Steighilfen, das Mobiliar aus Wellpappe, und natürlich ein ausgeklügeltes Lichtsystem, das die Szenen auf der Bühne mal mehr, mal weniger deutlich akzentuiert. Einen Umbau gibt es nicht, braucht es auch nicht. Denn die karge Ausstattung kommt dem teils turbulenten Geschehen entgegen, indem sie dieses im Zentrum lässt.

Aber was wäre das alles ohne die Leidenschaft des Ensembles? Es besteht zwar nur aus 13 Akteuren, die teilweise in Doppelrollen agieren. Doch was sie aus der recht komplexen Vorgabe mit Gesangseinlagen und in hochdeutsch geführten Dialogen gemacht haben, vermochte an der Premiere zu überzeugen – was manch ein Szenenapplaus unterstrich.

Regisseur hat das Kultstück schlank gemacht

Regisseur Dieter Schlachter hat es sich und dem Lehrertheater noch nie einfach gemacht. Er hat schon «Biedermann und die Brandstifter» von Max Frisch produziert, «Hexenjagd» von Arthur Miller, «Top Dogs» von Urs Widmer. Nun also die Dreigroschenoper, ein echtes Spektakel, das im Original gut vier Stunden dauern kann und nicht nur den Darstellern alles abverlangt.

Daniel Zingg als Tiger Brown (links) mit Roland Graf als Mackie Messer. Peter Schütz

Dieter Schlachter hat das Kultstück schlank gemacht. Er hat es entschlackt, auch zeitlich reduziert. Abendfüllend ist es trotzdem geblieben, aber eben nicht ermüdend. Obwohl die Premiere von der Temperatur her heiss war und der Schweiss nicht nur auf der Bühne floss, gab es keinen Durchhänger. Ein Rädchen griff ins andere, die Geschichte entwickelte sich von einer einfachen Hochzeit unter Gaunern in ein groteskes Welttheater mit Biss, an dessen Ende die Frage stand, ob sich denn jemals etwas am menschlichen Wesen, seit Brecht die Dreigroschenoper geschrieben und Weill die Musk dazu komponiert hat, geändert hat. Immerhin liegen seit der Uraufführung 1928 und der Aufführung in Möhlin im Bata Club Haus 93 Jahre dazwischen. «Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht», war einmal zu hören. Und: «Geld regiert die Welt.» Alles wie gehabt also.

Gut drei Viertel des Ensembles ist weiblich

Neu auf der Bühne waren Julia Gahleitner, Giulia Kim, Elmar Schai, Noëlle Tschanz, Luisa Freiermuth und Roland Graf. Letzterer spielte nicht nur die Hauptrolle des Mackie Messer, er lebte sie. Ebenso Luisa Freiermuth, die ohne Scheu als dessen Ehefrau auftrat. Gut drei Viertel des Ensembles war weiblich, sogar die Herren, die auf der schiefen Bahn wandelten, die Polizisten, Hochwürden.

Luisa Freiermuth als Polly Peachum und Roland Graf als Mackie Messer. Peter Schütz

Wieder zu sehen waren Daniel und Benjamin Zingg, Daria Würz, Christine Walser, Jacqueline Bürgi, Martina Isenegger und Nadine Condor. Sie waren nie einfach plötzlich da, sondern tauchten stets aus dem Dunklen hervor und verschwanden dort wieder. Sie nutzten den Raum, spielten oben und unten, hinten und vorne, links und rechts. Dadurch blieb das Stück in Bewegung, atmete, blieb spannend und unterhaltsam. Die Ge­sangseinlagen konnten Ruhe ins Geschehen bringen, dann wieder wurde es aus dem Stand heraus wild, rottete sich eine Gruppe zusammen, löste sich auf, verteilte sich in verschiedene Winkel.

Einen besonderen Part nahm die Musik ein, live gespielt von Jannis Isenegger, Fabian Gamez, Marion Mühlestein, Manuel Bieli und Tony Wiss. Dezent im Hintergrund, aber unverzichtbar. Jazzig und lässig, wo angebracht, dominant, wo es sein musste.