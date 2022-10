Premiere «Im weissen Rössl» in Rheinfelden geht die Post ab Das bekannte Singspiel «Im weissen Rössl» feierte in einer Bearbeitung für die Fricktaler Bühne am Samstag, 15. Oktober, vor vollen Reihen Premiere. Die Akteure überzeugten als Sänger und Tänzer.

Beim Musiktheater «Im weissen Rössl» im Bahnhofssaal ist nichts dem Zufall überlassen. zvg/Markus Raub

Manchmal steht das Glück unverhofft an der Tür. Doch einmal eingetreten, kann es sich in helle Aufregung verwandeln. Denn es kommt selten allein, sondern gern im Huckepack mit der Liebe. Die wiederum alles, was emotional nicht gefestigt ist, durcheinanderzubringen vermag. Nachzusehen im Musiktheater «Im weissen Rössl» im Bahnhofsaal von Rheinfelden.

Das Stück feierte in einer Bearbeitung für die Fricktaler Bühne am Samstag, 15. Oktober, vor vollen Reihen Premiere – ein fulminanter Einstieg in eine Reihe von weiteren 14 Vorstellungen bis 20. November. Was die neue Produktion auszeichnet, ist ihr mitreissendes Tempo und der unwiderstehlich kreative Charme, der sich wie ein Regenbogen auf der Bühne ausbreitet – auch dann, wenn die Protagonisten sich scheinbar in den herzlichsten Irrungen und Wirrungen nicht mehr zurechtfinden.

Die Liebe in all ihren Facetten

Regisseurin Bettina Dieterle nutzt gelegentlich sogar den Saal, um das Stück räumlich zu entgrenzen. Plötzlich huscht eine Gruppe von Touristen im Mittelgang am Publikum vorbei und macht sich singend an den Tischen und Treppen auf der Bühne breit.

Und weil alle alsbald gleich wieder bezahlen wollen, wird es turbulent für das Servicepersonal. Doch was tut dieses? Ebenfalls singen und tanzen dazu, als ob die Hektik noch nicht erfunden worden wäre.

Raimund Wiederkehr spielt den Oberkellner Leopold. zvg/Markus Raub

Und über allem schwebt ständig die Liebe in all ihren Facetten, kurios, überschwänglich, chaotisch, tief empfunden oder verstörend. Natürlich immer ein wenig ironisch überzeichnet, gar so, wie es die Wirtin vom weissen Rössl, standhaft dargestellt von Tatjana Gazdik, auf den Punkt bringt: «Sülziges Geschmalze.» Aber herrlich intoniert.

In dem Singspiel in drei Akten kommt keine Langeweile auf. Die Handlung verfolgt zwar das Ziel Happy End, doch bevor sie dort ankommt, müssen etliche Abenteuer überstanden und es muss viel gelitten werden. Was die Akteure daraus machen, ist bemerkenswerte Kunst mit einem Sinn für Humor.

Wilhelm Giesecke (im goldgelben Anzug), dargestellt von Wolf Latzel, und Tochter Ottilie, gespielt von Andrea Suter, haben einen eigenwilligen Kleidungsstil. zvg/Markus Raub

Nichts ist dem Zufall überlassen

Ein Auszug: Sechs Portionen altes Paprikahuhn müssen verkauft werden, bevor sie stinken, und was singt der Chor dazu? «Das ist der Zauber der Saison.»

Auch optisch ereignen sich Überraschungen. Wolf Latzel als Wilhelm Giesecke – «der beste Opernsänger der Gegenwart» - erscheint im goldgelben Anzug mit Mondrian-Krawatte, später sogar in Lederhose. Dessen Tochter Ottilie, Andrea Suter, tritt in pinkfarbener Hose, einmal im Yoga-Tenue auf. Die Farben werden gekonnt vom Licht in Szene gesetzt.

Nichts ist dem Zufall überlassen. Wenn das Orchester vor der rot beleuchteten Wand spielt, hat die Liebelei Oberhand. Kommt Blau ins Spiel, wird es melancholisch, bei Gelb dramatisch. Schwingt der Chor rote Rosen, leuchtet alles feierlich.

Kaiser Franz Josef macht seine Aufwartung

Doch das Glück ist selten von Dauer. Mit den Rosenstielen werden die Luftballone zum Platzen gebracht, und als ob das nicht genug wäre, muss noch ein Gewitter her, mit Donnergrollen von der Pauke und rotierenden Regenschirmen.

Als schliesslich Kaiser Franz Josef seine Aufwartung macht, bricht im weissen Rössl endgültig der Ausnahmezustand aus. Doch wie so oft in solchen Fällen renkt sich alles wieder wunderbar ein.

Ist ebenfalls im weissen Rössl zu Gast: Kaiser Franz Josef, gespielt von Erich Bieri. zvg/Markus Raub

Orchester, Solisten, Chor – alle machen einen prima Job. Die Übergänge von einer Szene in die nächste sind nahtlos. Wenn die Liebeslieder zum Seufzen schön sind, wenn der von Raimund Wiederkehr famos gespielte Oberkellner Leopold das Weite sucht, weil er nicht den Postillon d’amour sein will, und die Wirtin sich in den Falschen verguckt, schaut immer der Schalk um die Ecke.

Das macht diese Aufführung so erfrischend kurzweilig. Dafür gab es an der Premiere tosenden Applaus.