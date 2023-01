Postfilialen Mit neuem Gesicht: So fällt die erste Bilanz des gelben Riesen zur renovierten Poststelle in Frick aus Die Post renoviert: Etwa 40 Millionen Franken wurden in die Modernisierung von rund 300 Filialen in der Schweiz investiert. Die Poststelle in Frick gehört auch zu jenen, die umgebaut wurden – und im Sommer 2023 ist die Poststelle in Rheinfelden an der Reihe.

Am 8. August des letzten Jahres eröffnete die renovierte Postfiliale am Fricker Widenplatz. hcw

Wer in Frick in den letzten sechs Monaten ein Paket oder Brief aufgegeben hat, kennt die neue Filiale am Widenplatz 14 mit dem vielen Holz, Licht und den hellen Farben. Seit der Neueröffnung am 8. August 2022 gibt es vier offen gestaltete Schalter sowie eine Beratungstheke. Mediensprecher Markus Werner sagt:

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Start des neuen Konzepts. Die Kundinnen und Kunden schätzen die moderne und helle Gestaltung der Kundenräume – und wir erhalten dazu viele positive Feedbacks.»

Laut Werner mögen auch die Mitarbeitenden die neue Einrichtung. «Insbesondere freuen sie sich darüber, dass der direkte Kontakt und die Beratung der Kunden nun viel leichter fällt, weil die Schalter kein trennendes Sicherheitsglas mehr haben», erzählt er.

Nicht nur optische, sondern auch funktionale Neuerungen hat es in der Post: Nach dem Passieren des Begrüssungsschalters wird ein Ticket gezogen, damit klar ist, wer als Nächstes an der Reihe ist. Dies sei bei der Kundschaft gut angekommen, da das System als gerecht empfunden würde.

Paketeinwurf verkürzt die Wartezeiten

Werner sagt: «Dank des Ticketsystems können wir genau nachvollziehen, um welche Uhrzeit und an welchen Tagen am meisten Kundinnen und Kunden in unsere Filiale kommen. Entsprechend können wir die Personalplanung dann für die Spitzenzeiten anpassen.»

Zusätzlich gibt es innerhalb der Filiale einen neuen Paketeinwurf. Werner erzählt: «Dort können Kundinnen und Kunden bereits vorfrankierte Pakete selbstständig und einfach versenden, ohne am Schalter anzustehen. Dieser Paketeinwurf in Frick wird rege genutzt, insbesondere für die Aufgabe von Retouren aus dem Versandhandel.» Ausserhalb der Filiale gibt es einen «My Post 24»-Automaten, bei dem man rund um die Uhr Pakete versenden und abholen kann.

Rheinfelden ist 2023 an der Reihe

In Rheinfelden steht die Renovation noch bevor: Im Sommer 2023 beginnen die Umbauarbeiten. Ähnlich wie in Frick ist eine moderne Postfiliale mit hellen und zeitgemässen Designs sowie vier offenen Schaltern vorgesehen. Werner sagt:

«Die Eröffnung der neuen Postfiliale Rheinfelden ist für November 2023 geplant.»

Die bisherige Poststelle bleibt bis zur Eröffnung der neuen Filiale unverändert in Betrieb. Der Raum, in dem sich die Postfiliale aktuell noch befindet, sowie der Backoffice-Raum werden nach dem Umbau an ein externes Unternehmen vermietet. Die neuen Mieter werden wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2024 einziehen. Werner sagt:

«Wir sind sehr offen, was die künftigen Mieter betrifft. Denkbar sind aus unserer Sicht zum Beispiel ein Kleidergeschäft, ein Coiffeur- oder ein Brillengeschäft.»

In Eiken ist die Poststelle seit Dezember 2021 im Volg. Laut einer Mitarbeiterin seien viele Kundinnen und Kunden froh, dass die Poststelle sich nun im Laden befindet – wahrscheinlich, weil sie so das Postgeschäft mit dem Einkauf verbinden können.

Neben den fünf klassischen Poststellen in Frick, Laufenburg, Möhlin, Rheinfelden und Stein gibt es im Fricktal 20 Filialen mit Partnern – also in Geschäften oder Firmen.