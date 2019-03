Dass die Zukunft der Post die Einwohner in Kaiseraugst bewegt, wurde auch am Donnerstagabend im Violahof ersichtlich, wo sich Vertreter von Post und Gemeinde sowie rund 200 Einwohner zu einem Dialoganlass trafen.

Die Fricktaler Liste des Poststellensterbens ist lang. Seit 2000 hat die Post 28 Poststellen geschlossen – zuletzt traf es diejenigen in Herznach und Mettau. Die Schliessungen begründet der Konzern mit einem Rückgang der Schaltergeschäfte. Vor diesem Hintergrund überprüft er auch neue Lösungen für das Post-Angebot in Kaiseraugst. Die Ortsparteien CVP, FDP, SP und SVP haben sich mit einer Petition, die von 1029 Personen unterzeichnet wurde, für den Erhalt der Poststelle im Quartier Liebrüti eingesetzt (die AZ berichtete).

Dort verkündete die Post, dass die Poststelle geschlossen und eine Filiale mit Bedientheke in Zusammenarbeit mit Valora im Einkaufszentrum Liebrüti favorisiert wird. «Zum einen können die Kunden weiterhin in Kaiseraugst ihre Postgeschäfte erledigen, was positiv für die Standortattraktivität ist. Zum anderen können die Kunden am gleichen Ort ihre Einkäufe erledigen», sagt Post-Sprecher François Furer. Die Post strebe einen möglichst nahtlosen Übergang von der Poststelle zur Filiale mit Bedientheke an. «Wir gehen aktuell von einer Umsetzung im Sommer oder Herbst dieses Jahres aus», so Furer.

Alle Leistungen unter einem Dach

Natürlich habe man sich gewünscht, dass die Poststelle in der Gemeinde erhalten bleibt, sagt Gemeindepräsidentin Françoise Moser und schiebt nach: «Man muss aber sehen, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind.» So seien mit der neuen Lösung alle Post-Dienstleistungen unter einem Dach abgedeckt.

Darüber hinaus findet Moser positiv, dass die Post zugesichert hat, dass der Postomat erhalten bleibt. «Davon profitiert das umliegende Gewerbe.» Ein Bonbon sei, dass die Post einen «My Post 24»-Automaten anbieten möchte, an dem rund um die Uhr Sendungen abgeholt und entgegengenommen werden können. «Aktuell laufen dazu noch Abklärungen für den idealen Standort», sagt Furer.