Klingelnde Kassen «Es ist schön, zu sehen, wie die Badi lebt»: Hitzewochenende lässt bei Freibädern und Eiscafés die Kasse klingeln Am Sonntag knackten die zwei grössten Fricktaler Schwimmbäder zum ersten Mal seit Saisonbeginn die 2000-Eintritt-Marke. In Rheinfelden war der Andrang sowohl beim Eiscafés Mona Lisa sowie auch beim Badikiosk gross.

Auch am Montagnachmittag hatten so einige Spass im Fricker Freibad. So viel los wie am Sonntag war jedoch bei weitem nicht. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Ein stahlblauer Himmel und Temperaturen von über 30 Grad Celsius sorgten am Wochenende bei den Eiscafés und Freibädern ordentlich für Umsatz. Bei letzteren kam es am Sonntag zum ersten Grosskampftag. In Frick und Rheinfelden knackten die grössten Fricktaler Freibäder zum ersten Mal seit Saisoneröffnung die Marke von 2000 Eintritten.

Genau 2205 Eintritte waren es am Sonntag im Freizeitzentrum Vitamare in Frick. Drei Badmeister managten den Betrieb, der von der Aufsicht der Becken über die Reinigungskontrolle bis hin zu kleineren Erste-Hilfe-Massnahmen reicht. «Klar, es war alles ein bisschen stressiger», sagt Simon Heimann, stellvertretender Betriebsleiter, schiebt aber nach:

«Natürlich ist es schon schön, zu sehen, wie die Badi lebt.»

An absoluten Spitzentagen reichen die Eintritte knapp an die 3000er-Marke. Um dies zu erreichen, so Heimann, benötige es aber schon mehrere Hitzetage in Serie, dass die Leute «so richtig heiss auf die Badi werden».

Badmeister richten Appell an Gäste und Eltern mit Kindern

Unwesentlich mehr Eintritte – gesamthaft 2244 – verzeichnete am Sonntag das Strandbad Kuba in Rheinfelden. «Wir hatten zwei Kassierinnen im Einsatz, Wartezeiten gab es keine», sagt Geschäftsführer Willy Vogt.

Willy Vogt, Geschäftsführer der Kuba Freizeitcenter AG in Rheinfelden. dka (7. Mai 2018)

Auch sei es trotz der hohen Zahl an Besuchenden relativ ruhig und geordnet zugegangen. Dies läge mitunter daran, dass an einem Sonntag relativ viele Familien mit Kindern und Jugendlichen kämen. An einem schulfreien Mittwochnachmittag könne der Betrieb des Freibades auch bei viel weniger Eintritten wesentlich arbeitsintensiver ausfallen. Vogt sagt:

«Da wird ohne die Anwesenheit der Eltern schon mal Verbotenes auf der Rutschbahn ausprobiert oder der Müll liegen gelassen.»

Von dem liegen bleibenden Müll weiss auch Heimann zu berichten. Ihm liegt noch etwas anderes auf dem Herzen. «Die Eltern müssen ihre Kinder, die am oder im Becken sind, in Griffweite haben», mahnt er. Denn so habe die Tendenz, dass Eltern am Smartphone seien und ihre Kinder unbeobachtet liessen, zugenommen. Dies könne gerade bei denjenigen, die nicht schwimmen können, zu gefährlichen Situationen führen.

Menschenschlange vor dem Kiosk und volle Eiscafés

Alle Hände voll zu tun hatte am Sonntag auch Eric Heini, Pächter des Badikiosks und -restaurants in Rheinfelden. Einen Grund zu klagen hat Heini, der bei rund 40 Grad Celsius in der Küche mit sechs Mitarbeitenden an den Fritteusen stand, aber nicht. Er sagt:

«Wir haben rund 150 Kilogramm Pommes frites, 50 Kilogramm Chickenwings und 20 Kilogramm Salat zubereitet.»

Altin Proshka, Betreiber des Eiscafés Mona Lisa in Rheinfelden, zieht eine positive Zwischenbilanz. dka (18. Mai 2022)

Auch Altin Proshka, Betreiber des Eiscafés Mona Lisa in der Rheinfelder Altstadt, spricht von einem umsatzstarken Wochenende. Freie Sitzplätze suchte man teilweise vergebens vor dem Eiscafé. Er sagt:

«Generell haben die Gelaterias schon lange nicht mehr so einen tollen Start erlebt.»

Und auch auf die nächsten Tage, für die weiter Temperaturen um die 30 Grad Celsius prognostiziert sind, freut er sich. Zumal am Wochenende der Aargauische Musiktag in Rheinfelden ansteht. «Aushilfen sind eingestellt, der Einsatzplan steht – wir sind bereit», so Proshka.