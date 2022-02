Polizeistatistik Fälle häuslicher Gewalt auf Höchststand: Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern nehmen zu Grund für den Rekordwert von 75 Fällen bei der Regionalpolizei Oberes Fricktal ist unter anderem eine zunehmende Sensibilisierung gegenüber dem Thema. – Seit wenigen Monaten setzt das Korps bei Geschwindigkeitskontrollen auf eine semistationäre Anlage, was die Zahl der gemessenen Fahrzeuge massiv erhöht.

75 Mal musste die Polizei Oberes Fricktal wegen häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr intervenieren. Symbolbild: Fotalia

Die Zahl an Fällen von häuslicher Gewalt, wegen der die Regionalpolizei Oberes Fricktal ausrücken musste, kannte die letzen Jahre nur eine Richtung: nach oben. Im Jahr 2021 verzeichnete die Regionalpolizei mit 75 Fällen abermals einen neuen Höchststand (2020: 68). «Wir stellen hier zunehmend Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Eltern fest», sagte Werner Bertschi, Chef der Regionalpolizei Oberes Fricktal, anlässlich des Jahresberichts am Dienstagnachmittag.

Gründe für die Zunahme der Fälle sei die zunehmende Sensibilisierung gegenüber dem Thema. Auseinandersetzungen würden schneller gemeldet. Anderseits geht Bertschi davon aus, dass sich über Phasen, in denen Freizeitangebote stark eingeschränkt und Jugendliche vermehrt angehalten waren, sich zu Hause aufzuhalten, das Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Teenagern erhöht war.

Früh ansetzen, um Schlimmeres zu verhindern

Für die Regionalpolizei habe die Intervention in Sachen häuslicher Gewalt auf niederschwelliger Ebene einen wichtigen Stellenwert. Bertschi sagte dazu:

«Jeder schwere Fall hat seinen Ursprung in einer Bagatelle.»

Deswegen sei es wichtig, frühzeitig anzusetzen und die Fälle penibel etwa für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zu dokumentieren.

Die Polizei Oberes Fricktal – im Bild der Fricker Gemeindeammann Daniel Suter, Polizeichef Werner Bertschi und Daniel Meier, Polizeichef-Stellvertreter (v. l.) – sucht eine neue Aspirantin oder einen neuen Aspiranten. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Das Korps hat auch 2021 die geforderten 30 Prozent an uniformierter Präsenz mit 43 Prozent, das sind 10’002 Stunden, übertroffen. Gegenüber 2020 (10’632) ist dies ein Rückgang um 4 Prozent. Die Ursache hierfür ist ein Anstieg der Fälle, die schriftlich nachbearbeitet werden mussten. Während die Regionalpolizei im letzten Jahr 1774 Fälle behandelte, waren es 2020 deren 1547 – eine Zunahme von 14,5 Prozent.

Stark gesunken hingegen ist mit 2308 die Zahl der Ordnungsbussen gegenüber dem Vorjahr (3134). Gemäss Bertschi hängt dies mit den wegfallenden Verkehrsbeschränkungen und deren Kontrollen der fertig sanierten Kantonsstrasse in Laufenburg zusammen.

Über 266’000 Fahrzeuge gemessen

Mit 122 Geschwindigkeitskontrollen im Jahr 2021 hat deren Anzahl gegenüber 2020 (167) deutlich abgenommen. Gleichzeitig hat sich aber die Zahl der gemessenen Fahrzeuge mit 266’306 gegenüber 2020 (131’270) mehr als verdoppelt. Der Grund: Seit September 2021 kommt bei der Regionalpolizei eine semistationäre Radaranlage zum Einsatz. Bertschi sagte:

«Sie kann länger an einem Ort stehen und spart uns personelle Ressourcen.»

Insgesamt betrug die Übertretungsquote aller gemessenen Fahrzeuge im vergangenen Jahr drei Prozent (8466 Fahrzeuge) – eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr. 129 Fahrzeuglenker wurden gemessen, die über 15 km/h zu schnell waren und angezeigt wurden. Das sind 47 mehr als noch im Jahr zuvor.

Auffällig, so Bertschi, ist, dass die Anzahl an aufgefundenen Fahrrädern 2021 (47) gegenüber dem Vorjahr (67) stark gesunken sei. «Dies lässt auf gewerbsmässige Diebesbanden schliessen, welche die Fahrräder zu Geld machen», so Bertschi.