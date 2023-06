Politik Es geht um Bushaltestellen, ein Schulhaus und viel Geld: Das sind die Entscheide der Fricktaler Gemeindeversammlungen In diesen Tagen finden in den Fricktaler Gemeinden die Einwohnergemeindeversammlungen statt – und entscheiden dabei über wichtige Geschäfte und Millionenkredite. Ein Überblick über die Resultate.

Die Gemeinde Möhlin traktandierte einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 2,5 Millionen Franken für den Umbau der Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Hellikon

Sowohl die Ortsbürgergemeinde wie auch die ­Einwohnergemeinde lehnten gestern Abend an ihren Versammlungen eine Fusion ab. ­Zugestimmt hat die Einwohnergemeindeversammlung dagegen der Gründung des Gemeindeverbands Feuerwehr Wabrig sowie dem entsprechende Gemeindebeitrag an die Projektierungskosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins. Angenommen wurde auch der Zusatzkredit über 80000 Franken für die Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland.

Herznach-Ueken

Die Ortsbürger- sowie die Einwohnergemeinde von Herznach-Ueken beteiligen sich an den Sanierungskosten für die römisch-katholische Kirche. Die Stimmberechtigten gaben grünes Licht für Beteiligungen in Höhe von 20000 Franken von der Ortsbürgergemeinde sowie 30000 Franken von der Einwohnergemeinde. Die Kirchgemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von 845000 Franken, wovon sie den Grossteil selbst tragen wird. Weitere Beiträge kommen von Bund und Kanton sowie eventuell vom Bistum Basel.

Möhlin

Die Bushaltestellen in Möhlin werden gemäss Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut. Die 124 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend einen entsprechenden Verpflichtungskredit über 2,5 Millionen Franken. Zehn Haltestellen sollen gemäss einem Priorisierungsplan bis 2026 umgebaut werden. Auch die weiteren Traktanden wurden angenommen. Darunter die Rechnung, die mit einem Ertragsüberschuss in Höhe von fünf Millionen Franken schliesst.

Oberhof

Der Spielplatz bei der Schulanlage Moos wird naturnah umgestaltet. Geplant sind unter anderem Anpassungen in den Bereichen der jetzigen Piratenburg, des Nussbaums und des Brunnens. Die Stimmberechtigten genehmigten an der Gemeindeversammlung einen entsprechenden Verpflichtungskredit in Höhe von 45000 Franken, wobei die Finanzierung über einen Beitrag der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sowie Beiträge aus der Auflösung der Schenkung «Max Josef Erb» und aus der «Robert Reimann-Schenkung» erfolgt.

Olsberg

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Olsberg haben an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend sämtlichen Traktanden zugestimmt. Darunter ein Projektierungskredit über 39000 Franken für die Erschliessung des Gebiets Etzmatt. Die Gemeinde konnte eine entsprechende Parzelle kürzlich vom Kanton erwerben. Dort soll eine Quartiererschliessungsstrasse erstellt werden. Sobald die Zahlen und Fakten zum Projekt vorliegen, wird eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung stattfinden.

Schwaderloch

Die 43 von 416 an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmberechtigten von Schwaderloch genehmigten die traktandierten Geschäfte ohne Diskussion. Darunter die Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde. Diese schliesst mit einem Gewinn von knapp 40000 Franken. Bei einem budgetierten Verlust von fast 270000 Franken bedeutet dies ein um fast 310000 Franken besseres Rechnungsresultat. Dieses liegt damit knapp unter dem Vorjahr, als ein Gewinn in Höhe von fast 110000 Franken resultierte.

Sisseln

Die Stimmberechtigten von Sisseln haben an der Gemeindeversammlung allen Traktanden zugestimmt, darunter vier Kreditanträge: 170000 Franken für die Erneuerung und den Ausbau der Wasserversorgung, 350000 Franken für die Sanierung der Grossmattstrasse und des Schützenhauswegs, 155000 Franken für die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED sowie 250000 Franken für den Bau eines Pumptracks mit Skatepark. Dieser gab allerdings lange zu reden; ein Rückweisungsantrag wurde jedoch abgelehnt.

Wegenstetten

Das Dach der Gemeindeliegenschaft, in der sich die Gemeindeverwaltung und der Kindergarten befinden, wird saniert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend genehmigten einen entsprechenden Verpflichtungskredit in Höhe von 470000 Franken. Ebenfalls die Zustimmung erhielt die Gründung des Gemeindeverbands Feuerwehr Wabrig sowie der Gemeindebeitrag an die Projektierungskosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins.

Wölflinswil

Gemeindeammann Giuliano Sabato konnte an der Gemeindeversammlung 75 von 776 Stimmberechtigten begrüssen. Alle Geschäfte der Einwohnergemeinde wurden ohne grosse Diskussionen genehmigt, darunter die Rechnung sowie die beiden Kreditanträge in Höhe von 30000 Franken für den Ersatz des Kleintraktors des Bauamtes respektive 60000 Franken für die Zustandserfassung und Planung Strassenerhalt. Vorgängig erteilten die Ortsbürger dem ehemaligen Vizeammann Gebi Maier das Ortsbürgerrecht.

Zuzgen

Die Stimmberechtigten von Zuzgen haben an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend sämtlichen Traktanden zugestimmt. Darunter die Rechnung, die Anpassung des Stellenplans sowie zwei Teilrevisionen des Bauzonenplan in den Gebieten Bummerten und Sagerai. Ebenfalls die Zustimmung erhielt die Gründung des Gemeindeverbands Feuerwehr Wabrig sowie der entsprechende Gemeindebeitrag an die Projektierungskosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins in der Nachbargemeinde Hellikon.