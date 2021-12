Der Pilz macht was er will. Oder er hat «seinen eigenen Kopf», wie es Jens Haverbeck, Präsident des Vereins für Pilzkunde Fricktal, formuliert. Denn trotz eher positiven Anzeichen im Frühling und Sommer fällt die Pilzbilanz 2021 wider Erwarten enttäuschend aus. Aber so mancher Pilzler kann auch von ganz eigenen positiven Highlights erzählen – auch jetzt noch im Dezember.