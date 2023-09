Unteres Fricktal Er kehrt als Kommandant in die Heimat zurück: Philipp Büchele übernimmt die Leitung der Zivilschutzorganisation Der 42-Jährige, der derzeit im Zürcher Oberland lebt, löst Gerhard Zumsteg als Kommandant der Zivilschutzorganisation (ZSO) Unteres Fricktal ab. Unter elf Personen setzte er sich im Bewerbungsprozess durch. Unter anderem hatte seine Bewerbung auch romantische Gründe. So ist Büchele in Rheinfelden aufgewachsen und hat dort und in der Region Familie und Freunde.

Es sind nur noch einige Wochen für Gerhard Zumsteg. Dann tritt er nach 14 Jahren als Kommandant der Zivilschutzorganisation (ZSO) Unteres Fricktal ab. Unlängst steht nun fest, wer ihn als Kommandanten per 1. Januar ablösen wird. Unter elf Kandidierenden hat sich Philipp Büchele durchgesetzt. «Die Evaluation erfolgte durch die Stadt Rheinfelden und die Regionale Bevölkerungsschutzkommission ist dem Wahlvorschlag der Stadt gefolgt und hat diesen genehmigt», sagt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin.

Philipp Büchele wird Zivilschutzkommandant im Unteren Fricktal. Bild: zvg

Der 42-Jährige Büchele wird damit das Kommando über eine Organisation von rund 300 Milizangehörigen haben, welche die Organisation und die Bewältigung von Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen für ein Bevölkerungsschutzgebiet mit rund 58’000 Einwohnerinnen und Einwohnern sicherstellt.

Büchele ist in Rheinfelden aufgewachsen. Er engagierte sich als Mitglied und Offizier der Feuerwehr Rheinfelden und begann seine Karriere im Zivilschutz in der Bevölkerungsschutzregion Sonnenberg, die 2008 in der ZSO Unteres Fricktal aufging. In Letzterer stieg Büchele bis zum stellvertretenden Zivilschutzkommandanten auf.

Die Beweggründe sind mitunter romantisch

Gemäss der Stadt Rheinfelden wurde er unter anderem zum Kommandanten berufen, weil er über ein grosses Fachwissen verfügt und langjährige Berufs- und Führungserfahrung im Bevölkerungsschutz hat. «Daneben kennt er die Bevölkerungsschutzregion Unteres Fricktal bereits aus seiner praktischen Erfahrung», heiss es seitens der Stadt weiter. Büchele sagt, dass er sich sehr über die Berufung gefreut habe. «Unter anderem waren es auch romantische Gründe, weswegen ich mich beworben habe. Ich habe Familie und viele Freude in Rheinfelden und in der Region.» Er freue sich nun darauf, in die Heimat zurückzukehren.

Büchele wohnt derzeit mit seiner Frau und seiner Tochter in Oberdürnten ZH. Ins Zürcher Oberland verschlug es ihn 2015 aus beruflichen Gründen. Für die Gemeinde Meilen übernahm er als Mediensprecher und Stabsoffizier der Stützpunktfeuerwehr zunächst die administrative Führung, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Stellvertretung des Leiters der Gruppe Feuerwehr.

2017 übernahm er die Stelle des Leiters des Bevölkerungsschutzes. Dabei verantwortete er die personelle, finanzielle und fachliche Führung sowie Sicherstellung der Ausbildung und Einsatzfähigkeit der Stützpunktfeuerwehr Meilen sowie des Zivilschutzes der Region.

Integration der Digitalisierung in die ZSO

Ein Ziel Bücheles ist es, die Schlagkräftigkeit und Effizienz der ZSO Unteres Fricktal bei praktischen Einsätzen sicherzustellen und auszubauen. Dies auch vor dem Hintergrund einer starken Abnahme der Milizangehörigen über die letzten Jahre.

Büchele kann sich noch an Zeiten erinnern, als die ZSO Unteres Fricktal mehr als doppelt so viele Angehörige zählte als heute. Zur Erhöhung der Schlagkräftigkeit gehört für Büchele auch die Integration von digitalen Entwicklungen. Beispielhaft nennt er den Einsatz von Robotik und Drohnen. Auch soll die ZSO weiter als verlässlicher Partner im Verbund von Partnerorganisationen wie Feuerwehr, Polizei oder Technischen Betrieben und Hilfe fungieren und diese stärken.

Klar ist für Büchele auch, dass er in den nächsten Monaten seinen Wohnsitz in das Einzugsgebiet der Bevölkerungsschutzregion verlegen wird und muss. Einen konkreten Wohnort hat er aber noch nicht gefunden. Am liebsten wäre ihm natürlich Rheinfelden: zurück in seine Heimat – dort, wo er den ersten Schritt auf dem Weg zum Kommandanten ging.