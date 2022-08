Persönlich Weshalb ich trotz der Missbrauchskrise in der Kirche bleibe Ich verstehe all jene, die sich enttäuscht von der römisch-katholischen Kirche abwenden und gehen. Aber ich bleibe trotzdem – weil ich an die Botschaft glaube. Thomas Wehrli Drucken Teilen

In der Kirche gibt es nach wie vor viele Menschen, die das Feuer für die Botschaft in sich tragen. Thomas Wehrli

Es ist einfach nur widerlich und die Lektüre ist beklemmend. Für meine Masterarbeit in Theologie gehe ich aktuell der Frage nach, welche systemischen Faktoren dazu beigetragen haben, dass so viele Kleriker in der römisch-katholischen Kirche Kinder missbraucht haben, und was es auf kirchenrechtlicher Ebene braucht, damit die Kirche eine Zukunft hat.

Die Berichte der Opfer lassen in mir immer wieder Wut aufsteigen. Wut auf die Täter, Wut aber auch auf jene Kirchenoberen, die wegsahen, vertuschten, logen oder die Täter einfach in eine andere Pfarrei versetzten. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich verstehe all jene, die sich enttäuscht abwenden und gehen. Denn die Täter haben das Grundprinzip des Christseins verraten: die Würde des Menschen, die auf der Ebenbildlichkeit Gottes basiert. Sie haben das Gebot der Nächstenliebe pervertiert und den Nächsten stattdessen missbraucht.

Ich bleibe trotzdem. Weil ich nach wie vor voll und ganz an die Botschaft glaube, weil ich die katholische Kirche in meinem Umfeld und auch im Bistum als stärkend erlebe und weil ich, im Studium und in der Pfarrei, so vielen Menschen begegne, die das Feuer für die Botschaft in sich tragen. Diese Gemeinschaft stärkt und trägt. Aber in dieser Gemeinschaft darf Missbrauch keinen Platz haben. Die Täter gehören aus ihrem Amt entfernt und bestraft. Zugleich braucht es Massnahmen auf systemischer Ebene. Dann, aber nur dann, hat meine Kirche eine Zukunft.