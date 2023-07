Pendlerverkehr Die Hochrheinbahn wird elektrifiziert – ein IRE-Halt in Laufenburg aber ist alles andere als sicher Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn bringt die Möglichkeit, dass die Schnellzüge bald einen zusätzlichen Halt einlegen. Dies wäre voraussichtlich ab Ende 2027 der Fall. Laufenburg will den Halt mit Blick auf die bessere Anbindung an das Schweizer Verkehrsnetz und die vielen Pendlerinnen und Pendler, die über den Rhein fahren. Allerdings ist die Stadt mit dem Anspruch nicht allein.

Ob der Interregio-Express (IRE) nach der Elektrifizierung der Hochrheinbahn zusätzliche Halts einlegen wird, ist längst nicht sicher. Erst müsse analysiert werden, ob dies möglich und sinnvoll sei, erklärt die zuständige Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) auf Anfrage. Wann sie über einen weiteren Halt entscheiden kann, steht gegenwärtig noch nicht fest. In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder Wehr und Laufenburg als mögliche weitere IRE-Destination ins Spiel gebracht.

Sechs Stopps legt der IRE3 derzeit am Hochrhein ein – hier in Bad Säckingen. Bild: Markus Vonberg

Derzeit legt der IRE3 am Hochrhein im Stundentakt in beide Fahrtrichtungen sechs Stopps in Basel Badischer Bahnhof, Rheinfelden, Bad Säckingen, Waldshut, Tiengen und Erzingen ein. Mit der für Ende 2027 vorgesehenen Aufnahme des elektrifizierten Zugverkehrs könnte aufgrund des leistungsfähigeren Antriebs unter Umständen ein weiterer IRE-Halt eingerichtet werden.

Sowohl Wehr als auch Laufenburg wollen den Halt

Seine Stadt habe in den vergangenen 20 Jahren immer auf die Notwendigkeit eines zusätzlichen IRE-Halts am Haltepunkt Brennet hingewiesen, erklärt der Wehrer Bürgermeister Michael Thater. «Wehr ist die drittgrösste Stadt am Hochrhein und hat mit der Umgebung ein bedeutendes Einzugsgebiet.» Daher sei es sehr sinnvoll, neben dem IRE-Halt in Bad Säckingen und Waldshut auch im 13’300 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Wehr einen weiteren Halt im Kreis Waldshut einzurichten.

Dies wird in Laufenburg anders gesehen. «Wenn es tatsächlich einen zusätzlichen Halt gibt, bietet Laufenburg sich an», sagt Bürgermeister Ulrich Krieger. Seit die Stadt 2001 ihren Express-Halt an Tiengen verloren habe, bemühe man sich, dass auf dem langen Streckenabschnitt zwischen Bad Säckingen und Waldshut wieder solch ein Stopp eingerichtet werde. Neben dem grossen Einzugsbereich des Mittelzentrums führt er die besonders gut mögliche Anbindung an das Netz der Schweizerischen Bundesbahnen als Argument an. Laufenburg hat rund 9100 Einwohner.

Die Entscheidung über die Einrichtung weiterer Halts trifft die Nahverkehrsgesellschaft in Abstimmung mit dem Landesverkehrsministerium und den Landkreisen. «Es sind die technisch-zeitlichen Randbedingungen ebenso zu berücksichtigten wie die Sinnhaftigkeit weiterer Halte für das Gesamtangebot, also für alle Fahrgäste der Hochrheinstrecke – nicht nur für jene an den potenziellen zusätzlichen Halten», heisst es. Denn. Nicht jeder Halt, der zeitlich möglich ist, ist in der Gesamtbetrachtung auch tatsächlich sinnvoll, da sich für durchfahrende Reisende damit die Fahrzeit verlängert.

Noch ist nicht einmal das Rollmaterial bestimmt

Ob und wie viele zusätzliche Stopps auf der Hochrheinbahn möglich seien, könne erst nach einer genauen Analyse gesagt werden, so die Nahverkehrsgesellschaft. Zurzeit stehe aber nicht einmal fest, welches Rollmaterial zum Einsatz komme. Erst, wenn die Fahrzeuge bestimmt seien, könne anhand deren technischer Eigenschaften berechnet werden, ob und wie viele Halte möglich seien.

Bei der Entscheidung über deren Einrichtung müssten auch überregionale Aspekte berücksichtigt werden, erklärt die Nahverkehrsgesellschaft. Die Vorteile für die zusätzlichen Fahrgäste müssten höher sein als die Nachteile, die durch die längere Reisezeit bei den durchreisenden Fahrgästen oder durch die Konkurrenz zur parallel fahrenden Regionalbahn einträten. Letztlich sei auch die Attraktivität gegenüber dem Strassenverkehr, insbesondere beim geplanten Weiterbau der Hochrheinautobahn, zu berücksichtigen. Hier müsse der Schienenverkehr konkurrenzfähig bleiben.