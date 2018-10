Dieses Wochenende wird Pascal Gerber so schnell nicht wieder vergessen. Am Samstag holte sich der 21-Jährige aus Wölflinswil an den Berufseuropameisterschaften Euro Skills in Budapest den Titel bei den Spenglern. Auch ein paar Stunden danach fehlen ihm noch die Worte, um den Erfolg zu beschreiben. «Klar bin ich mit einem Ziel an den Wettkampf gereist. Ich wollte gewinnen. Das war ich all jenen, die sich in den letzten Monaten für mich eingesetzt haben, schuldig», so Gerber. «Dass es nun aber tatsächlich geklappt hat, ist unglaublich. Ich freue mich riesig.»

Entsprechend wurde am Wochenende auch gefeiert. «Es war turbulent», sagt Gerber mit einem Lachen. Nach der Schlussfeier mit den Teamkollegen ging es für Gerber in die Innenstadt von Budapest, um mit Freunden und Familie weiter zu feiern, und von da «direkt ins Flugzeug», erzählt Gerber. Kaum in der Schweiz gelandet, stand der offizielle Empfang des Teams auf dem Programm, dann die Feier in Gerbers Heimatdorf Wölflinswil. «Irgendwann bin ich abgeschlichen, um doch noch ein wenig Schlaf zu bekommen», sagt er und lacht.