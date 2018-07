Im Zeichen der Brass Bands

Am zweiten Festwochenende des Kantonalmusikfests gehören die Bühnen den Brass Bands. Und bei den vier Paraden auf der Marschstrecke auf der Basler Strasse zeigen 45 Formationen ihr musikalisches Können, wobei die dortigen Juroren auch das gemeinsame Marschieren bewerten. Nicht nur die Sommersonne bringt da den einen oder anderen Musikanten ins Schwitzen, sondern auch die gestrengen Blicke der Juroren, die den Marsch auf der 250 Meter langen Strecke begleiten. An den Strassenrändern und den Fenstern klatschen die Zuschauer den Takt mit und applaudieren den Brass Bands. Freunde und Verwandte fiebern dem Urteil der Juroren entgegen, das über Lautsprecher verkündet wird.

«Mein Fazit ist sehr positiv. Das Fest verläuft bis jetzt richtig gut», meint OK-Präsident Walter Marbot am Samstagnachmittag. Von den teilnehmenden Musikanten habe er nur positives Feedback zur Organisation des Musikfests bekommen. Besucherzahlen kann Marbot nicht nennen, da diese nicht gezählt werden. Aber alleine 2000 Musikanten treten am zweiten Wochenende auf, sodass über die sechs Festtage insgesamt mehr als 5000 Musikanten Laufenburg besuchten. Die festfreien Tage hatte das OK genutzt, Kleinigkeiten wie die Beschilderung zu verbessern, aber im Grossen und Ganzen stimmte das organisatorische Konzept, führt Marbot aus, der sich beim abschliessenden Festakt am Sonntag unter die 35 zu Ehrenden gesellen wird, da er der Stadtmusik Laufenburg seit nunmehr 50 Jahren angehört. Aber bevor Marbot richtig durchschnaufen kann, steht noch der Abbau am Montag und Dienstag bevor.

An Abwechslung fehlt es beim Musikfest nicht. Auf den Bühnen wird Unterhaltungsmusik gespielt und die lokale Gastronomie, Foodtrucks und von Vereinen betriebene Stände machen ein breites kulinarisches Angebot. «Bis jetzt sind wir die Zweitbesten bei der Parade», erklärt Luca Boog von der Feldmusik Gunzwil (Luzern). Auch beim Konzert gestanden die Juroren der Feldmusik die Punkte für einen möglichen zweiten Platz in der 2. Klasse Brass Bands zu. Vereinspräsident Hubert Küng meint: «Wir wären froh, wenn es dabei bliebe.» Doch bis Sonntagabend folgen noch drei Paraden und auch die Konzerte gehen weiter. Die Schlussranglisten werden dann auf der Website des Festes publiziert.

Musik näher bringen

«Super, es hat alles geklappt. Das Schönste ist, dass wir überall zufriedene Leute und Musikanten haben», bringt es OK-Vize-Präsident Michael Vögeli auf den Punkt. Auch Kurt Obrist, Präsident des Aargauischen Musikverbandes (AMV), ist mit dem Festverlauf zufrieden. «Das Ziel ist es, der Bevölkerung die Musik näher zu bringen. Es ist einzigartig, wie viele man da mit dem Musikfest ansprechen kann», sagt Obrist, der auch dem OK des Musikfests angehört.

Grosses Lob hat der AMV-Präsident auch für die Stadtmusik Laufenburg sowie die Musikgesellschaften Kaisten und Sulz übrig. «Für mich ist das Highlight, dass man das mit drei Musikgesellschaften organisieren kann. Das hat es noch nicht gegeben. Ein Verein alleine hätte so ein Fest nicht ausrichten können.»