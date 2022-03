Orientierungslauf Matthias Kyburz startet auf dem Geissberg: «Wettkämpfe in der alten Heimat sind immer speziell» Der Fricktaler Orientierungsläufer steckt mitten in den Vorbereitungen für die nächste Saison. Als Trainingswettkampf nimmt er dabei auch den geplanten Lauf auf dem Geissberg am 20. März mit. Alles, um ein Ziel zu erreichen: im Gesamtweltcup möglichst weit vorne zu landen – und an der Welt- und der Europameisterschaft Medaillen zu holen.

Im vergangenen Jahr krönte sich Matthias Kyburz in Neuenburg zum ersten Europameister in der Disziplin Knock-out-Sprint – jetzt will er an der WM nach den Medaillen greifen. Keystone (15. Mai 2021)

Die Konkurrenz wird es ab dieser Aussage wohl gruseln: «Ich habe eine sehr gute Vorbereitung hinter mir», sagt der Fricktaler Orientierungsläufer Matthias Kyburz. Er blieb verletzungsfrei und gesund – etwas, das in den vergangenen Jahren nicht immer so war.

Morgen Samstag nun feiert er Geburtstag, und obwohl dann 32-jährig, zeigen Kyburz' Leistungsdaten nach oben. Das haben die Tests in der Wintervorbereitung bestätigt. «Ich bin also noch nicht auf dem absteigenden Ast», sagt er mit einem Lachen.

Nein, vielmehr ist der mehrfache Welt- und Europameister sowie Gesamtweltcup-Sieger in Form. Trotzdem ist es nicht seine Art, grosse Töne zu spucken. Er sagt stattdessen: «Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich konnte eine gute Basis schaffen. Aber das heisst noch nichts.»

Ein Lauf in der alten Heimat

Ein nächster Gradmesser soll nun am 20. März folgen mit dem ersten nationalen Orientierungslauf – ausgerechnet auf dem Geissberg oberhalb von Mettauertal. Wettkämpfe im Aargau seien immer speziell, sagt Kyburz, der seit einiger Zeit in Bern wohnt, und fügt an:

«Ich weiss, dass in der alten Heimat noch ein paar Augen mehr auf mich gerichtet sind – das motiviert natürlich zusätzlich.»

Den Geissberg-OL sieht er als einen wertvollen Trainingswettkampf auf dem Weg zu den Saisonhighlights. Dem Weltcup Ende Mai in Schweden, der WM in Dänemark Ende Juni, der EM Anfang August in Estland samt Weltcup und dem Weltcup-Final in Davos Anfang Oktober.

Matthias Kyburz nahm 2019 auch am Bremgarter Reusslauf teil – und gewann diesen. Alexander Wagner

Das Ziel sei es, im Gesamtweltcup erneut auf das Podest zu laufen, sagt Kyburz. Und an EM und WM strebt er natürlich Edelmetall an.

Spezielle Voraussetzungen an EM und WM

Bei der Weltmeisterschaft wird erstmals die neue Disziplin Knock-out-Sprint ausgetragen. Im vergangenen Jahr konnte sich Kyburz darin zum ersten Europameister krönen. «Es wäre natürlich schön, wenn es auch an der WM weit nach vorne reichen würde», sagt Kyburz, betont aber:

«In den Sprintdisziplinen und vor allem im Knock-out-Sprint verträgt es kaum Fehler.»

Ein kurzes Zögern, eine falsche Links-rechts-Entscheidung und schon sind ein paar Ränge verloren – oder ist der Wettkampf vorbei.

Die Heim-WM vor Augen

Die EM wiederum findet in Estland statt, einem Gelände, das Kyburz nicht unbedingt liegt. An der WM 2017 etwa lief er am Podest vorbei. «Meine Technik ist nicht auf diesen Geländetyp ausgerichtet», sagt Kyburz. Schon vorher aufgeben kommt aber nicht in Frage. Im Gegenteil: «Das ist eine Motivation, es besser zu machen.»

Denn da ist ja auch noch das langfristige Ziel von Matthias Kyburz: die Heim-WM 2023 Flims Laax. Kyburz macht kein Geheimnis daraus, dass er sich die Weltmeisterschaft im eigenen Land als gelungenen Schlusspunkt für seine phänomenale Karriere vorstellen kann. Nur zu gern würde er seiner Konkurrenz bis dahin noch einmal das Gruseln lernen – am besten schon in dieser Saison.