Orientierungslauf Der Aargauer Spitzenläufer Matthias Kyburz will an der Heim-WM einen ganz besonderen Titel holen Mitte Juli trifft sich in Flims Laax die Orientierungslauf-Weltspitze zur Weltmeisterschaft. Mittendrin in den Vorbereitungen für diesen Saison-Höhepunkt steckt der Fricktaler Orientierungsläufer Matthias Kyburz. In der AZ spricht der 33-Jährige über die letzte Lücke in seinem Palmarès, eine unfreiwillige Pause und verscheuchte Gedanken.

Matthias Kyburz in Smrzovka. Bild: Jacqueline Keller-Werder

Matthias Kyburz ist wieder unterwegs: Der Orientierungsläufer reiste nach Norwegen, wo er sich im Rahmen eines Trainingslagers auf die ersten Weltcup-Rennen in der Region Østfold vorbereitet. Ende April gilt es dann beim Weltcup-Start ernst. Es sind noch einige Tage bis dahin, als die AZ Kyburz am Telefon erreicht – und mit ihm über eine seiner speziellsten Saisons spricht.

Denn: Im Juli steht die Heim-Weltmeisterschaft in Flims Laax an. Der alles überstrahlende Höhepunkt des Jahres? «Ja, das kann man so sagen», sagt Kyburz mit einem Lachen. «Die WM ist das grosse Ziel, die grösste Motivation.» Seine Vorbereitung und Saisonplanung sind denn auch explizit auf die WM ausgelegt. Darauf, dass er in dieser Woche Mitte Juli möglichst in Topform sein wird.

Die letzte Lücke im Palmarès

Auch, um die letzte minimale Lücke zu füllen, die es in seinem beeindruckenden Palmarès noch gibt. Sechs Weltmeistertitel, sieben Europameistertitel, 23 Weltcup-Siege, fünf Gesamtweltcup-Siege und 18 Einzel-Schweizer-Meister-Titel hat Kyburz in den vergangenen Jahren in den verschiedenen Disziplinen geholt. Einer fehlt: der WM-Titel über die Langdistanz.

Was also gäbe es Sportromantischeres, als diesen an der Heim-WM Mitte Juli in Flims Laax zu holen? Kyburz hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie viel ihm das bedeuten würde. Nun sagt er abgeklärt:

«Das ist natürlich ein cooles Projekt. Deshalb lege ich derzeit schon einen Schwerpunkt auf die Langdistanz.»

Der Start in die Saison ist ihm dabei schon mal nach Mass gelungen. Am Testlauf über die Langdistanz anlässlich des Nationalen Orientierungslaufs auf dem Roggen bei Balsthal SO Anfang April siegte Kyburz – mit 1:45 Minuten Vorsprung auf den Norweger Kasper Fosser, notabene amtierender Langdistanz-Weltmeister. Der Lauf, 100 Tage vor der Eröffnungsfeier der Heim-WM in Flims Laax, gibt Mut: «Er hat in den vergangenen Jahren über die Langdistanz beinahe dominiert. Deshalb ist es gut zu wissen, dass ich mithalten kann», sagt Kyburz.

In Südnorwegen wird vom 27. bis 30. April in den Disziplinen Langdistanz, Mitteldistanz und Staffel gestartet. Das Programm ist damit dasselbe wie an der Heim-WM in Flims Laax. Die Weltcup-Läufe in Norwegen sind damit auch eine wichtige Standortbestimmung für das Schweizer Team und Matthias Kyburz. Wobei er mit der bisherigen Vorbereitung durchaus zufrieden ist. Auch in Anbetracht gewisser Unsicherheiten.

Unfreiwillige Pause und verscheuchte Gedanken

Die vergangene Saison nämlich hatte für den gebürtigen Fricktaler abrupt und ungewollt früh geendet: Beim Selektionslauf für den Weltcup-Final verletzte sich Kyburz am Fuss. Fünf Wochen dauerte die ungeplante Saisonpause. Nur etwas Rumpfkraft durfte er in dieser Phase trainieren, «um dem Bewegungsdrang ein wenig gerecht zu werden», wie er lachend sagt. Er windet seinem medizinischen Umfeld ein Kränzchen und sagt: «Ich bin auch dank ihnen gut aus der Pause gekommen.»

Und er ist gut in die Saison mit dem besonderen Highlight gestartet. Bleibt die Frage: Wird es die letzte Saison mit Matthias Kyburz als Elite-Läufer sein? Seit einiger Zeit nämlich spielt der inzwischen 33-Jährige mit dem Gedanken, nach der Heim-WM in Flims Laax aufzuhören. Jetzt, wo der Anlass kurz bevorsteht, sind diese Gedanken allerdings wieder weit weg:

«Ich habe das vorerst zur Seite geschoben und konzentriere mich auf die Läufe und auf die WM-Vorbereitung.»

Eine Tendenz gäbe es nicht, fügt er an. «Ich fühle mich gut, es macht Spass und ich bin gesund», sagt Kyburz. Klingt nicht so, als wäre eine Fortsetzung der Karriere ausgeschlossen.