Orientierungslauf «Das hätte ich nicht zu träumen gewagt»: Matthias Kyburz wird Doppelweltmeister an der Heim-WM – war es sein Abschied? Der 33-Jährige Fricktaler Orientierungsläufer brilliert an den Weltmeisterschaften in Flims Laax und läuft zwei Mal zu Gold und einmal zu Silber. Entscheidend: Die mentale Stärke und die Heimkulisse, die ihn über die Rennen «boostete». Den Entscheid, ob es 2024 weitergeht, vertagt Kyburz auf nach den Saisonabschluss.

Eine der erfolgreichsten Wochen liegt hinter Matthias Kyburz – und das will beim Fricktaler Orientierungsläufer mit Wurzeln in Möhlin ja etwas heissen: An der Heim-WM in Flims Laax holte er Silber über die Langdistanz, Gold über die Mitteldistanz und abermals Gold im Staffel-Rennen mit seinen Teamkollegen Daniel Hubmann und Joey Hadorn.

Matthias Kyburz liess an den Weltmeisterschaften im Rennen über die Mitteldistanz die Konkurrenz hinter sich. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Freude ist Kyburz am Montagmorgen am Telefon anzuhören. Er sagt: «Vor Heimpublikum Doppelweltmeister zu werden – das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Dass es in allen drei Rennen so gut gelaufen ist, macht mich richtig stolz.» Dementsprechend fiel auch die Abschlussparty bis in die Morgenstunden des Montags aus. «Ja, die haben wir genossen. Viel Schlaf hatten wir nicht wirklich», sagt Kyburz und lacht.

Dank mentaler Stärke zum Erfolg

Dass die WM für den 33-Jährigen so erfolgreich verlief, hatte mehrere Gründe. Erstens habe das Training über den Winter sehr gut funktioniert. «Ich war nie krank oder verletzt», sagt Kyburz. Zweitens habe er für die Heim-WM, der er so lange entgegengefiebert hat, bereits vor mehreren Jahren mit Trainings in dem relevanten Gelände begonnen. Und drittens hätten er und das Team es geschafft, gleich vom ersten Rennen an «auf einer Welle» zu reiten. «So eine Heim-WM übt Druck aus und kann schnell auf die falsche Seite kippen. Wir waren aber mental da, sodass uns die Heimkulisse geboostet hat», sagt Kyburz.

Auch in der Staffel lief Matthias Kyburz (Mitte) mit Daniel Hubmann (links) und Joey Hadorn zu Gold. Bild: Walter Bieri/Keystone

Über die Langdistanz hat Kyburz an seiner insgesamt zwölften WM-Teilnahme den einzigen Titel, der in seinem beeindruckenden Palmarès noch fehlt, zwar erneut hauchdünn verpasst. Doch für Kyburz ist dies kein Wermutstropfen. Im Gegenteil: «Dem verpassten Sieg trauere ich gar nicht nach. Ich freue mich über Silber. Mir ist ein super Lauf geglückt», sagt er. Wobei er das Gefühlt hatte, dass das Publikum schon etwas enttäuscht gewesen sei, weil es ihm den Sieg natürlich an der Heim-WM gegönnt hätten.

Entscheidung über weitere Karriere fällt nach der Saison

Weiter für Matthias Kyburz geht es nun mit den Weltcup-Rennen vom 2. bis 6. August im tschechischen Leipa. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Kyburz derzeit auf dem geteilten zweiten Rang. Ein Höhepunkt, der auf der Agenda 2023 für Kyburz steht, ist die Sprint-EM in Verona (I). Dort möchte er nochmals angreifen.

Ob Kyburz 2024 nochmals bei der Elite an den Start geht oder seine Profikarriere beendet, lässt er derzeit noch offen. Obwohl die vergangene Woche extrem viel Spass gemacht habe, werde er sich am Ende der Saison die nötige Zeit für den Entscheid nehmen, sagt er.