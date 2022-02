Orientierungslauf Auf dem Geissberg ist alles bereit für die über 1000 Läuferinnen und Läufer – und einen Fricktaler Star Am 20. März findet auf dem Geissberg oberhalb von Mettauertal der erste nationale Langdistanz-Orientierungslauf der neuen Saison statt. Die Vorbereitungen auf den Event laufen auf Hochtouren – wobei die Lockerungen der Coronamassnahmen vieles vereinfachen. Am Start steht dann wohl auch der Fricktaler OL-Crack Matthias Kyburz.

In rund sechs Wochen wird der Geissberg oberhalb von Mettauertal zum Mekka der Schweizer Orientierungslaufszene. Am 20. März wird in den Waldgebieten Hottwilerhorn, Villiger Geissberg und Tüeliboden der erste nationale Langdistanz-Orientierungslauf in der Saison 2022 stattfinden.

Zwischen 1000 und 1500 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Schweiz werden in den verschiedenen Kategorien zum Event erwartet, wie Chantal Oppliger, Kommunikationsverantwortliche des Organisationskomitees, sagt. Wobei es sich dabei um eine vorläufige Schätzung handelt, denn: Das Anmeldeportal öffnet erst am Montag.

Die Organisatoren haben damit extra lange gewartet, um möglichst genau zu wissen, was sie bezüglich coronabedingten Einschränkungen erwartet.

Grosse Freude über Lockerungen

In den vergangenen Wochen habe man viel Arbeit in ein Schutzkonzept gesteckt, um sicherzustellen, dass der Anlass eine Genehmigung erhält, erzählt Oppliger. Nach den angekündigten Lockerungen ist nun klar, dass der Orientierungslauf wohl sogar ganz ohne oder nur mit kleinen Einschränkungen durchgeführt werden kann. Die Freude darüber ist natürlich gross, wie Oppliger sagt:

«Wir sind alles andere als böse, auch wenn damit viel Arbeit umsonst war.»

Gerade der Wegfall der Zertifikatspflicht bringe viele Erleichterungen, unter anderem bei der Verpflegung der Teilnehmenden sowie Zuschauerinnen und Zuschauern.

Klar ist schon jetzt, dass das Wettkampfzentrum des Orientierungslaufs im Sportausbildungszentrum Mülimatt in Brugg eingerichtet wird. Mit Bussen werden die Läuferinnen und Läufer dann nach Villigen transportiert, wo sich Start und Ziel befinden.

Karte wird noch mal überarbeitet

Das Laufgebiet befindet sich auf dem Geissberg und liegt zwischen 400 und 700 Metern über dem Meer. Das Bahnlegeteam habe eine attraktive Strecke für die Läuferinnen und Läufer konzipiert. Für den Lauf wurde eigens eine neue spezielle topografische OL-Karte im Massstab 1:10000 angefertigt. Diese wird nun noch einmal überarbeitet, um allfällige Veränderungen im Gelände darzustellen. Oppliger erklärt:

«Dazu gehören beispielsweise Holzarbeiten oder neue Zäune.»

Der Laufperimeter gilt ab sofort und bis zum Wettkampf als Sperrzone für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. «So wird verhindert, dass sich Läuferinnen und Läufer mit Trainings vor Ort einen Vorteil verschaffen können», sagt Oppliger.

Matthias Kyburz hat den OL Geissberg in seinen Kalender aufgenommen. KEYSTONE

Matthias Kyburz hat den OL im Kalender

Unter den Teilnehmenden dürften sich dabei auch einige Cracks der Schweizer OL-Szene finden. Der Fricktaler Matthias Kyburz, seines Zeichens mehrfacher Welt- und Europameister, etwa hat den OL Geissberg in seinen Rennkalender aufgenommen.

Darüber würde sich das Organisationskomitee natürlich freuen. Erst mal gelte der Fokus aber der Vorbereitung. Genauer: der detaillierten Planung. Denn: «Am Laufwochenende soll die Umsetzung dann ja möglichst ohne Überraschungen gelingen», sagt Oppliger mit einem Lachen.