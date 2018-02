Die ganz grossen Fasnachtstage im Fricktal stehen zwar erst noch bevor, und doch herrschte schon am Wochenende an diversen Fasnachtsbällen närrisches Treiben. In Münchwilen lockte beispielsweise der «Herdmännliball» die Partyfreudigen in die Turnhalle und in Rheinfelden stieg im Bahnhofsaal der «Füürball».

Die nächtlichen Veranstaltungen bedeuteten für die Fricktaler Polizei aber keinen nennenswerten Mehraufwand. «Wir hatten an diesem Wochenende keinen Einsatz wegen der Fasnacht», sagt Hansueli Loosli, Polizeichef im unteren Fricktal. Auch sein Pendant im oberen Fricktal, Werner Bertschi, berichtet von einer ruhigen Nacht. «Die Fasnachtsbälle haben eigenes Sicherheitspersonal, das bei Auseinandersetzungen eingreifen kann», sagt Bertschi.

Besonnene Narren in Münchwilen

Urs Zumsteg vom «Verein Füürball Rhyfälde» spricht von einem Fest ohne Ausschreitungen. Und dies, obwohl der Anlass sehr gut besucht gewesen sei. Auch in Münchwilen blieben die Narren trotz Alkohol und ausgelassener Stimmung vorwiegend besonnen. «Es gab nur wenige kleine Geplänkel», fasst Robin Laube, OK-Präsident vom «Herdmännliball», zusammen. Zum Sicherheitskonzept in Münchwilen zählten mitunter sechs Leute einer Sicherheitsfirma.

Die Fasnachtszunft Ryburg setzt an der bevorstehenden «Neon Night» ebenfalls auf externe Security-Leute, die in der Möhliner Mehrzweckhalle für Ordnung sorgen sollen. Die Zeiten, als noch die Vereinsmitglieder selber für Sicherheit sorgten, sind definitiv vorbei. Auch in Zeiningen. «Die grösste Gefahr sind betrunkene Leute, die ihre Grenzen nicht mehr kennen», erklärt Fabian Frick vom OK der «Fasnacht Zeinigä».

An Fasnachtsumzügen müssen die Sicherheitsvorkehrungen in einem anderen Rahmen getroffen werden. Dieser betrifft vor allem die technische Sicherheit von Fahrzeugen. Bei den grenzüberschreitenden Umzügen in Laufenburg und Rheinfelden sind die Vorgaben besonders hoch, da sie dem Schweizer und dem deutschen Recht entsprechen müssen.

«Wir erarbeiten das Sicherheitskonzept gemeinsam», erklärt der Laufenburger Sicherheitschef Roman Maier. So müssen zum Beispiel die Wagen alle eine spezielle Verschalung und eine Begleitperson haben, die neben dem Wagen geht. So will es das deutsche Gesetz.

Das Polizeiprogramm für die bevorstehenden Fasnachtsanlässe ist klar: Präsenz markieren. Mehr ist gemäss Hansueli Loosli oft nicht nötig: «Wir fahren eigentlich nicht überproportional viele Einsätze an der Fasnacht.»