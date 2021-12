Oeschgen Im Herbst verpasste er die Wiederwahl – jetzt warnt Ammann Christoph Koch vor einer «konfrontationsorientierten Kultur» Christoph Koch tritt Ende Jahr als Gemeindeammann von Oeschgen ab. Er hatte im Herbst die Wiederwahl verpasst. Stattdessen sitzt neu Yves Keiser an der Spitze des Gemeinderats. Und Koch? Der freut sich darauf, von der «manchmal auch nervigen Arbeit» als Ammann entlastet zu sein – und wieder mehr Zeit für andere Prioritäten zu haben.

Mit der Gründung des Vereins Netzwerk5072 sei in Oeschgen eine konfrontationsorientierte Kultur entstanden, sagt Christoph Koch. Gerry Thönen / Aargauer Zeitung

Mit der Interviewserie «Der Abschied» würdigte die AZ in den letzten Tagen die Verdienste der Gemeindeammänner, die Ende Jahr von der politischen Bühne abtreten. Christoph Koch, der im Herbst in Oeschgen als Ammann nicht wiedergewählt wurde, verzichtete auf die Teilnahme – sandte dafür einen eigenen Abschiedstext.

«Vom Amt als Gemeindeammann durfte ich meinerseits in den vergangenen zehn Jahren einiges lernen und durch meine breite berufliche Tätigkeit der Gemeinde mit Wissen und meiner breiten Vernetzung auch Nützliches zurückgeben», schreibt Koch da – und kritisiert: «Mit der Gründung des Vereins Netzwerk5072 ist in Oeschgen eine konfrontationsorientierte Kultur entstanden, welche die ältere Generation in letzter Zeit vermehrt von der Teilnahme an Gemeindeversammlungen abgehalten hat.»

Grosse Erwartungshaltung an Gemeinderat

Die Erwartungshaltung dieser neuen Kraft im Dorf an den Gemeinderat werde gross sein. «Ich wünsche dem neuen Gemeinderat und der Verwaltung viel Energie und Standhaftigkeit, denn der Alltag des Gemeinderates ist von anderen Themen geprägt, als sich dies jene Kräfte oft vorstellen.»

Christoph Koch, Gemeindeammann von Oeschgen, tritt Ende Jahr ab. Zvg / Aargauer Zeitung

Persönliche Erfolge würden, nimmt Koch eine Frage im AZ-Fragebogen an die Abtretenden auf, nicht im Amt als Gemeinderat zählen, dieser amte stets als Kollegialbehörde:

«In diesem Sinne kann ich höchstens als Erfolg erwähnen, dass wir innerhalb des Gemeinderates ein konstruktives Arbeitsklima mit offener Meinungsbildung hatten und ich kaum Stichentscheide zu fällen hatte.»

Da sich der abtretende Ammann nicht selber ins Licht rücken will, wie er schreibt, fügt er den Text einer Karte an, die ihm sämtlichen Mitarbeitenden der Verwaltung am Tag seiner Abwahl geschrieben haben. «Du hast Dich als Gemeinderat intensiv für Oeschgen eingesetzt und unzählige Stunden für Sachgeschäfte aufgewendet, auch von Dir aus Aufgaben der Verwaltung übernommen, was keine Selbstverständlichkeit ist und wir sehr geschätzt haben», steht da unter anderem.

23 Jahre in öffentlichen Ämtern

Koch verweist darauf, dass er nach insgesamt 23 Jahren in öffentlichen Ämtern, davon 12 Jahre in Laufenburg als Vizepräsident der Schulpflege und Mitglied der Fiko, im Gremium dieses Jahr die Frage gestellt hatte, wer ab 2022 die Gemeinde als Ammann führen möchte. «Da dies von den anderen Kollegen niemand wollte oder sich befähigt fühlte, habe ich nochmals kandidiert.»

Mit der Nichtwahl werde er von der Mehrheit der Wahlteilnehmenden von der nicht immer einfachen, «manchmal auch nervigen Arbeit» als Gemeindeammann entlastet und könne sich nun wieder anderen Prioritäten widmen.

«Wer mich kennt, weiss, dass es mir sicher nicht langweilig wird.»

Als Initiant von «Trottitours» werde er sicher wieder vermehrt als Guide anderen Leuten die Hintergründe des «Cheisacherturms» näherbringen und sie auf abwechslungsreichen Trottitouren durchs Fricktal führen – «halt mit etwas Abstand zu Oeschgen».