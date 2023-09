Oeschgen Auch die Gemeinde muss tief ins Kässeli greifen: Ein Strassenbauprojekt soll das Dorf aufhübschen Die Orientierungsveranstaltung zur Strassensanierung der K292 ausserorts und der K465 innerorts stiess unter den Einwohnerinnen und Einwohnern von Oeschgen auf grosses Interesse. Kein Wunder: Das Gros der Kosten trägt zwar der Kanton – doch auch die Gemeinde müsste Millionen von Franken stemmen. Ob sie das wird, entscheiden die Stimmberechtigten bei der Gmeind im November.

Knapp 50 interessierte Einwohnerinnen und Einwohner von Oeschgen waren zur Orientierungsveranstaltung zur Strassensanierung der K292 ausserorts und der K465 innerorts gekommen. Die K292 ist die als Hauptstrasse durch den Ort führende Verbindung zwischen Frick und Eiken, die K465 führt als Strasse «Vorstadt» vom dortigen Knotenpunkt zur Sisslebachbrücke im Dorf.

Im Zuge der Arbeiten müsste auch die Brücke über die Sissle gesperrt werden. Bild: Hans Christof Wagner

Da es sich um Kantonsstrassen handelt, ist der Kanton federführend bei dem Projekt. Gemeinderat Marco Cafaro begrüsste Philipp Kohler als Projektleiter der Tiefbauabteilung im kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt sowie Harry Veigl als Projektleiter des Planungsbüros VZP Ingenieure. «Man kann sagen, dass es sich um ein gemeinsames Projekt von Kanton und Gemeinde handelt», sagte Cafaro, da die Gemeinde während des gesamten Planungsprozesses eingebunden war.

Voraussetzungen für Einrichtung eines Kreisels nicht erfüllt

Auf einem 550 Meter langen Abschnitt der K292 entlang der Bebauung beim Knotenpunkt soll die Asphaltschicht abgefräst und erneuert werden, erklärte Kohler. Die Gemeinde hatte um Einrichtung eines Kreisels gebeten, allerdings seien hierfür die Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die Leitplanken auf der nördlichen Seite werden zurückgebaut, auf der südlichen Seite werden sie besser verankert. Die Fahrbahnmarkierungen werden nicht erneuert, aber die Strasse soll verbreitert werden, wodurch sich das Linksabbiegen auf die K292 verbessern soll. Fussgängerwege sollen an die Strasse verlegt und teilweise verlängert werden.

Durch die Einrichtung einer begrünten, mit Bäumen bepflanzten Verkehrsinsel soll das Queren der K292 für Fussgängerinnen und Fussgänger erleichtert werden. Es sind weiterhin Baumanpflanzungen geplant, um den Charakter eines Eingangstors ins Dorf für die Verkehrsteilnehmer optisch zu erhöhen.

In die Strassen von Oeschgen wollen Kanton und Gemeinde Millionen von Franken investieren. Die entsprechenden Pläne wurden eifrig studiert. Bild: Horatio Gollin

Bei der K465 wird ebenfalls die Asphaltschicht erneuert auf einer Strecke von 450 Metern vom Knotenpunkt bis zur Sisslebachbrücke. Während bei den Strassenarbeiten halbseitige Sperrungen anfallen, müsste die Brücke für drei Monate gesperrt werden.

Fahrbahnbreite der K465 wird verringert

Der Belag soll zweischichtig mit einem lärmreduzierenden Deckbelag aufgebaut werden. Die Fahrbahnbreite der K465 wird von 7 auf 6,20 Meter verringert, erläuterte Kohler. Mit Baumrabatten soll der dörfliche Charakter verstärkt werden, um den Verkehr zu beruhigen. Die Bushaltestelle an der Brückenwaage wird in Richtung des Knotenpunkts versetzt und als neuer Fahrbahnhalt behindertengerecht hergestellt. Der Gehweg beim Platz mit der Brückenwaage wird als überfahrbarer Gehweg an die Strasse verlegt. Bei den Einmündungen «Römerstrasse» und «Alte Vorstadt» werden durchgehende Gehwege angelegt.

Zum Anlass begrüsste Gemeinderat Marco Cafaro (Mitte) Philipp Kohler (links) und Harry Veigl. Bild: Horatio Gollin

Veigl ergänzte, dass die Gemeinde in diesem Zuge auch die Beleuchtung normgerecht herstellen, die Wasserleitungen erneuern und die Abwasserkanäle sanieren will. Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Wasserversorgung schätzte Veigl auf 950’000 Franken, für die Kanalsanierung auf 144’00 Franken. Kostenträger wären die entsprechenden Eigenwirtschaftsbetriebe der Gemeinde.

Die Schätzung für die K292 beläuft sich laut Kohler auf 2 Millionen Franken. Kostenträger wäre der Kanton. Für die K465 werden 2,4 Millionen Franken veranschlagt. Die Kosten müsste der Kanton zu 65 Prozent tragen, den Rest die Gemeinde. Die Gesamtkosten für die Gemeinde belaufen sich auf 2,1 Millionen Franken.

Entsprechende Kreditanträge sollen auf der Gemeindeversammlung im November eingebracht werden. Aufgrund des aufwendigen Verfahrens könnte frühestens 2026 mit der Ausführung begonnen werden.