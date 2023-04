Oeschgen Auch der neue Kronkörkler konnte beim Eierlesen den Sieg des Frühlings nicht mehr aufhalten Beim Brauchtumsanlass gelang es der warmen Jahreszeit wie gewöhnlich zu triumphieren und den Winter in die Schranken zu weisen. Dieses Jahr überraschte der Veranstalter, der Turnverein, mit einer neuen Figur die Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Mitteldorfstrasse, die den Event bei besten Bedingungen genossen.

Beim Eierlesen Oeschgen ging es auch 2023 wieder hoch her auf der Mitteldorfstrasse. Bild: Hans Christof Wagner

Es gibt in Oeschgen ein offenes Geheimnis: dass der Winter noch nie gewonnen hat – beim Eierlesen. Zumindest nie seit 1980, seit der Turnverein (TV) die alte Tradition wiederbelebt hat.

Und so war es auch 2023 wieder. Kurz vor 15 Uhr warf Christof, einer der beiden Läufer vom Team Frühling, das letzte Ei über das Dach des Ruflin-Hauses an der Mitteldorfstrasse. Die Schlacht war geschlagen, der Winter vertrieben. Und die Kämpfenden konnten nach rund einer Stunde Ringen endlich aus ihren schweisstreibenden Kostümen befreit werden.

Dass der Frühling beim Eierlesen in der Ortsmitte immer gewinnt, natürlich gewinnen muss, liegt in der Natur der Sache. Wer will schon Ende April das Signal aussenden, dass die kalte Jahreszeit obsiegt und weiterhin das Kommando hat.

Beim Eierlesen in Oeschgen stets auf der Verliererseite – das Team Winter. Bild: Hans Christof Wagner

Gegen Schluss musste das Winter-Team die Waffen strecken

Aber bis der Sieg des Frühlingsteams feststand, war es dann doch noch spannend. Zwar war es immer leicht in Führung, doch die Winter-Partei folgte mit nur geringem Abstand auf die Zahl der noch einzusammelnden Eier: 5 zu 7 für den Frühling war der Stand gegen 14.52 Uhr. Und so machte Christof den Sack zu – nicht mehr aufzuhalten durch die schon ermüdeten Winter-Kämpfer.

Die Teams Winter und Frühling heillos ineinander verkeilt, die neue Figur des Kronkörklers schaute dabei zu. Bild: Hans Christof Wagner

Die warteten 2023 mit einer Neuerung auf: Erstmals trat der Kronkörkler als neuer Gladiator auf, schon von weitem gut hörbar durch das Scheppern der wohl Hunderte Kronkorken, die an seinem Kostüm angenäht waren. Die grosse Zuschauermenge war vom TV aufgefordert, in einem Gewinnspiel deren genaue Zahl zu schätzen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer genossen den Event bei milden Temperaturen und einem Sonne-Wolken-Mix.

Der Kronkörkler ersetzte den Schneemann. Der war auch beim Eierlesen 2023 zu sehen, trat aber nicht kämpfend in Aktion. Denn sonst wäre der Winter ja klar im Vorteil gewesen. So mussten neben der neuen Figur auch die bewährten Straumutti, Jasskärteler und Bierdeckeler wieder ran. Im Einsatz, um das aus Tannechriisler, Stächpälmler, Gmischter und Hochzeitspaar bestehende Team Frühling in Schach zu halten. Auch neu und erstmals zu sehen, waren die eigens handgeschnitzten Masken der Winterfiguren.

Kurz vor 14 Uhr war die Rennstrecke auf der Mitteldorfstrasse noch sauber und geordnet. Bild: Hans Christof Wagner

Wie jedes Jahr hatte der TV die Lesestrecke zwischen Kirche und dem früheren Gasthof Schwanen bestens präpariert. 200 Eier säumten die Mitteldorfstrasse in diesem Abschnitt – je 100 auf jeder Strassenseite. Die je zwei Läufer der Winter- und der Frühlingspartei mussten die Eier aufsammeln, zum Start bringen und sie die letzten Meter möglichst heil in eine Spreuwanne werfen.

Sackhüpfend, velofahrend und auf Stelzen laufend ins Ziel

Aber es galt, das zerbrechliche Gut laufend, auf einem Velo ohne Bremse und Pneus, per Bärenkarre, Ski, sackhüpfend und auf Stelzen ins Ziel zu bringen. Aber eben – hinzu kamen die Attacken der gegnerischen Symbolfiguren, welche die Eierleser am Fortkommen zu hindern versuchten oder sich voller Inbrunst gegenseitig aufeinander warfen.

Dem Straumutti mussten Helfende immer wieder Wasser zu trinken geben oder ihn damit abkühlen. Bild: Hans Christof Wagner

Den schwersten Stand hatte sicher der Straumutti, der wie ein Sumo-Ringer über die Strasse torkelte und nach jedem Hinfallen kaum wieder auf die Beine fand. Zwischendurch mussten ihm Helfende immer wieder Wasser zu trinken geben oder ihn damit abkühlen.