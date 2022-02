Obermumpf Harzige Suche endet erfolgreich: Nach sieben Monaten steht das neue Gemeinderat-Quintett Vor den Erneuerungswahlen im Juni 2021 verzichteten drei von fünf Exekutivmitgliedern auf ihre Wiederwahl. Keine einfache Situation für das kleine Dorf. Mit Massoumeh Färahnaz Mohtadi wurde nun der letzte vakante Sitz besetzt. Anlaufzeit brauchte das neue Gremium kaum – erste Entscheidungen hat es bereits gefällt.

Im Obermumpfer Gemeindehaus tagt ab sofort wieder ein kompletter Gemeinderat: Alle vakanten Sitze konnten besetzt werden. Claudio Thoma (13. November 2018)

Es war eine zähe Suche. Doch mit der Wahl vom Sonntag ist das Obermumpfer Exekutive Quintett komplett. Massoumeh Färahnaz Mohtadi, die als einzige Kandidatin ihren Hut in den Ring warf, erhielt bei der Wahl 143 der 177 gültigen Stimmen und nimmt damit den letzten vakanten Sitz im Gemeinderat ein.

Benedikt Gürtler, Gemeindeammann Obermumpf. Bild: zvg

«Wir sind erfreut, dass der Gemeinderat nun vollzählig ist», sagt Gemeindeammann Benedikt Gürtler. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Gemeinde in der Vergangenheit damit zu kämpfen hatte, Kandidatinnen und Kandidaten für die Exekutive zu finden. Er sagt:

«Doch bisher haben wir es immer geschafft, den Gemeinderat zu besetzen.»

Gründe gibt es viele, warum die Exekutiv-Besetzung für kleinere Gemeinden – per Ende Jahr wies Obermumpf eine Einwohnerzahl von 1058 aus – oft kein Selbstläufer ist.

Erstens, eine kleine Zahl an in Frage kommenden Personen. Zweitens, die gesteigerte Mobilität mit vermehrten Wohnortswechseln und dem damit einhergehenden Bezugsverlust zum Politischen im Wohnort. Aber auch das Fehlen von Parteien in kleineren Gemeinden, die Kandidatinnen und Kandidaten portieren, wie Gürtler einen dritten Grund nennt.

Im Juni 2021 waren erst drei Sitze besetzt

Vor diesem Hintergrund war die Ausgangslage für Obermumpf mit Blick auf die aktuelle Legislaturperiode besonders herausfordernd. So gaben mit Eva Frei, Andreas Bürgin und Jürgen Schneider im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen vom Juni 2021 gleich drei Mitglieder bekannt, sich nicht für eine weitere Amts­zeit zur Verfügung zu stellen. Gürtler sagt:

«Weil wir wussten, dass es schwierig werden würde, haben wir die Gesamterneuerungswahlen zum frühestmöglichen Zeitpunkt angesetzt.»

Neben den bisherigen Benedikt Gürtler (neuer Ammann) und Claudia Seewald (neue Frau Vizeammann) konnten an den Gesamterneuerungswahlen im Juni mit der neuen Kandidatin Jacqueline Zesiger lediglich drei von fünf Sitzen besetzt werden. Nachdem die Gemeinde mit Jörn Riedel einen vierten Kandidaten fand, scheiterten zwei Versuche, das Gremium in einem zweiten Wahlgang zu komplettieren.

Massoumeh Färahnaz Mohtadi, neu gewählte Gemeinderätin. Bild: zvg

Im Dezember verfasste der Gemeinderat deswegen ein Flugblatt, dass er auf Kandidatensuche sei und stellte es den Haushaltungen im Dorf zu ­– mit Erfolg, denn Mohtadi reagierte auf das Flugblatt und ist zwei Monate später nun Gemeinderätin. Kurz nach dem Einreichen ihrer Kandidatur sagte sie gegenüber der AZ:

«Lebendige Demokratie braucht engagierte Menschen, die etwas Sinnvolles bewirken und mitgestalten.»

In die Legislatur 2022/25 startete das Fünfer-Gremium neu zusammengewürfelt. Eine Herausforderung sei dies aber nicht wirklich, wie Gürtler sagt: «Die Bearbeitung der Geschäfte läuft. Erste Entscheidungen hat der Gemeinderat gefällt.»

Die Raumplanung weiter vorantreiben

Eines der wichtigsten Themen, das der Gemeinderat vorantreiben und zum Abschluss bringen will, ist die Raumplanung. Bei dieser geht es etwa darum, Baulandreserven zu definieren und Bauzonen festzulegen. «Die Raumplanung befindet sich in der zweiten Lesung beim Kanton», sagt Gürtler. Im Anschluss soll es in Sachen Raumplanung in die Vernehmlassung mit der Bevölkerung gehen.