Obermumpf Grosse Erleichterung: Gemeinde findet nach rund einem halben Jahr Kandidatin für letzten Sitz im Gemeinderat Massoumeh Färahnaz Mohtadi heisst die einzige Bewerberin für den ersten Wahlgang am 13. Februar für den vakanten Sitz in der Exekutive von Obermumpf. Für eine lebendige Demokratie will sie mit gutem Beispiel vorangehen. Die Gemeinde hatte mit Flugblättern nach Kandidatinnen und Kandidaten gesucht.

Für die Gemeinde Obermumpf hat die leidige Suche – wie es Gemeindeammann Benedikt Gürtler ausdrückt – endlich ein Ende. Für den vakanten fünften Sitz hat sich mit Massoumeh Färahnaz Mohtadi eine Kandidatin für den ersten Wahlgang vom 13. Februar beworben. Auf der Suche nach einem fünften Mitglied für den Gemeinderat ist die Gemeinde Obermumpf schon rund ein halbes Jahr.

Kandidiert für den Gemeinderat in Obermumpf: Massoumeh Färahnaz Mohtadi. Bild: zvg

Die Ausgangslage in Hinblick auf die Legislaturperiode 2022/25 war für die rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde herausfordernd. So gaben mit Eva Frei, Andreas Bürgin und Jürgen Schneider im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen vom Juni 2021 damals gleich drei Mitglieder bekannt, dass sie sich nicht für eine weitere Amts­periode zur Verfügung stellen werden.

Sie will mit gutem Beispiel vorangehen

Neben den bisherigen Benedikt Gürtler (neuer Ammann) und Claudia Seewald (neue Frau Vizeammann) konnten an den Gesamterneuerungswahlen im Sommer mit der neuen Kandidatin Jacqueline Zesiger lediglich drei von fünf Sitzen besetzt werden.

Nachdem die Gemeinde mit Jörg Riedl einen vierten Kandidaten fand, scheiterten zwei Versuche, das Gremium in einem zweiten Wahlgang zu komplementieren.

Im Dezember verfasste der Gemeinderat deswegen ein Flugblatt, dass er auf Kandidatensuche sei und stellte es den Haushaltungen im Dorf zu ­– mit Erfolg, denn Mohtadi reagierte auf das Flugblatt. Gürtler sagt:

«Die Aussichten sind recht gut, dass wir die Arbeit im Gremium ab März zu fünft aufnehmen können.»

Mohtadi, Jahrgang 1966 und parteilos, wohnt seit 2014 in Obermumpf. Nach dem Abschluss der Wirtschaftsmatur arbeitete sie als kaufmännische Angestellte und ist derzeit bei einer renommierten Firma in Basel tätig, wie sie sagt. Auf die Frage, warum sie sich entschieden hat, für den vakanten Sitz im Gemeinderat zu kandidieren, sagt sie:

«Lebendige Demokratie braucht engagierte Menschen, die etwas Sinnvolles bewirken und mitgestalten.»

Denn was nutze es, so Mohtadi, wenn man von den anderen Menschen mehr Engagement erwarten, dann sollte man selbst auch mit gutem Beispiel vorangehen. Die Welt verbessern könne man nicht nur mit nachhaltigen Aktionen, «sondern genauso mit einem bewussten Lebensstil, emotionaler Intelligenz und sozialem Engagement für eine offene Gesellschaft». In dieser Hinsicht will Mohtadi mit gutem Beispiel als Gemeinderätin vorangehen.

Drei Frauen und zwei ­Männer im Gemeinderat

Für den ersten Wahlgang gilt – neben der offiziellen Kandidatur von Mohtadi –, dass jede wahlfähige Person in der Gemeinde gültige Stimmen als Kandidatin oder Kandidat erhalten kann. Würde Mothadi gewählt, bestünde der neue Gemeinderat von Obermumpf aus drei Frauen und zwei Männern.