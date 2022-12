Oberhofen 78-jährige Frau verliert Kontrolle über ihr Auto und landet in einem Bachbett Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag zwischen Mettau und Oberhofen von der Strasse abgekommen, worauf ihr Auto auf dem Dach in einem Bach landete. Die Seniorin ist mit leichten Verletzungen davongekommen.

3 Bilder 3 Bilder Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf der Hauptstrasse zwischen Mettau und Oberhofen. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag um 14.15 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Mettau und Oberhofen. Die 78-jährige Frau war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau in einem Peugeot auf dieser geraden Ausserortsstrecke in Richtung Oberhofen unterwegs. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab.

Das Auto stürzte die Böschung hinab und landete auf dem Dach im angrenzenden Bachbett. Mit Unterstützung privater Ersthelfer konnte die Feuerwehr die Lenkerin aus dem demolierten Auto bergen. Vorsorglich forderte die Ambulanz einen Rettungshelikopter an, der sie ins Spital flog.

Wie sich zeigte, hatte sie bloss leichte Verletzungen davongetragen. Weshalb die 78-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: