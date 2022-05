Oberhof Weil die Damen zielsicherer waren: So prophezeien die Eierlesenden heuer warme Sommermonate So wie in Oberhof wird an kaum einem anderen Ort der Sommer vorausgesagt. Beim traditionellen Eierlesen am Auffahrtsdonnerstag warfen der Frauen- und der Herrenturnverein zielsicher und bewahren die Eier mit Tüchern und Schubkarren vor dem Sturz auf den Asphalt.

Am Eierlesen in Oberhof trat der Frauen- gegen den Männerturnverein an. Hier hat der Winter, rechts, noch die Nase vorn. Aber das Blatt wendet sich bald. Peter Schütz

Sonnenanbeter und Badifans können aufatmen: Am Eierlesen in Oberhof hat an Auffahrt der Sommer gegen den Winter gewonnen. Das bedeutet, dass es ein guter Sommer werden könnte. Wäre es andersherum gewesen und hätte der Winter gewonnen, würden womöglich kühle und nasse Monate bevorstehen.

Aber nun stehen die Zeichen gut. Das hat vor allem mit zwei Komponenten zu tun. Erstens: Die Eierleserinnen vom Frauenturnverein Oberhof, die für den Sommer angetreten sind, waren schneller und zielsicherer als die Gegner vom Männerturnverein Oberhof, die den Winter vertreten haben. Aber ohne die Eierfänger wäre es nichts mit dem Sieg des Sommers geworden.

Die Flugbahn der Eier wird genaustens berechnet. Mit grossen Tüchern werden sie vor dem Sturz bewahrt. Peter Schütz

Das heisst, dass zweitens, die Eierfänger exakt die Flugbahn der im Lauf geworfenen rohen Eier berechnen können mussten, um sie in Tüchern aufzufangen. Ging ein Ei zu Bruch, wurde eine Leerrunde fällig. Die kostete natürlich Zeit.

Obwohl alle den Sommer lieben: Geschummelt wird in Oberhof nicht

Am Anfang lief es gut für den Winter. Nach zehn Minuten hatte das Sommerteam das erste Ei mit dem Asphalt der Dorfstrasse bekanntgemacht, während die Konkurrenz mit langen, präzisen Würfen und schnellen Sprints glänzte.

Doch das Blatt wendete sich, weil es sich wenden musste. Denn wer will schon einen kühlen und nassen Sommer. Auch wenn es vielleicht so aussah: «Es wird nicht beeinflusst», stellte Andrew Lochbrunner, Kassier des Männerturnvereins klar.

Am Eierlesen in Oberhof trat der Frauen- gegen den Männerturnverein an. Der Sommer hat gewonnen. Es gratulierten die Herren den Damen. Peter Schütz

Obwohl: Gegen Ende des Eierlesens schien es, als ob das eine oder andere Ei vom Winterteam nicht zufällig das Ziel verfehlte. Eine Regel war unumstösslich: «Wer als Erster alle Eier abgeräumt hat, hat gewonnen», erklärte Speaker Bruno Reimann.

Die bunten Eier müssen paarweise oder auf Stelzen befördert werden

Pro Bahn befanden sich 78 rohe, weisse Eier in Sägemehlhäufchen. Jedes zehnte, für die Kinder im Publikum bestimmte, Ei war gekocht und farbig bemalt. War ein solches Ei an der Reihe, gab es eine Spezialeinlage: Entweder auf Stelzen, in der Schubkarre oder gemeinsam als Paar bewegten sich die Teilnehmenden miteinander verbunden mehr oder weniger synchron vorwärts. Das kam gut an. Macht ja auch Spass, anderen beim Schwitzen zuzuschauen.

Bunte Eier wurden mit Spezialeinlage in der Schubkarre transportiert. Peter Schütz

Nach einer halben Stunde waren alle Eier aufgelesen, geworfen, aufgefangen – oder nicht – und in Kartons abgelegt. Ihr Schicksal war besiegelt: «Daraus wird Eiertätsch», freute sich Andrew Lochbrunner.

Das Eierlesen in Oberhof ist das letzte seiner Art im Fricktal. In den vergangenen Jahren waren Effingen und Wölflinswil an der Reihe. Das letzte Oberhofer Eierlesen fand 2019 statt.