Nagra-Entscheid Atommüll wird in Würenlingen verpackt: So reagieren die Aargauer Regierung und die betroffene Region

Das Tiefenlager schrammt den Aargau knapp, die Verpackungsanlage aber wird in Würenlingen stehen. Die betroffenen Gemeinden wollen eingebunden werden, der Regierungsrat will konkretere Zeitangaben. Kanton, Gemeinde Würenlingen, Regionalkonferenz, Nagra und Bund informieren am Montagmittag gemeinsam.