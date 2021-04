Oberhof Motorradfahrer bei Unfall verletzt und zunächst nicht ansprechbar - die Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstagabend kam es auf der Benkenstrasse zu einem Selbstunfall eines Motorradfahrers. Dieser verletzte sich schwer und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Die Strasse blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Motorrad wurde noch mehrere Meter weit geschleudert. Foto: ZVG

(has) Am Samstagabend, kurz vor 18:30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Unfall auf der Benkenstrasse, wobei ein Motorradfahrer nicht mehr ansprechbar war. Der 25-jährige Serbe war mit einer Gruppe von Motorradfahrern von Oberhof kommend auf der Benkenstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er rutschte unter einen Weidezaun und blieb dort bewusstlos liegen.

Das Motorrad wurde mehrere Meter weiter geschleudert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der betroffene Motorradfahrer wieder ansprechbar. Er wurde mit einer Ambulanz mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Spital transportiert. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Zwecks Unfallaufnahme war die Benkenstrasse in beide Richtungen bis nach Mitternacht gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Können Sie Angaben zum Unfallhergang oder sonstige sachdienliche Hinweise machen, werden Sie gebeten, sich bei der mobilen Polizei (062 886 88 88) zu melden.

Die Benkenstrasse ist bei schönem Wetter eine beliebte Motorradstrecke. Auch gestern Abend gab es ein grosses Verkehrs- und Personenaufkommen. Aufgrund dessen werden regelmässige Kontrollen durch die Polizei durchgeführt.