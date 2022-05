Oberhof Frontalkollision zweier Motorräder - beide Fahrer müssen mit Knochenbrüchen ins Spital Am Samstagnachmittag geriet ein Motorradfahrer am Benken auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einer anderen Motorradfahrerin zusammen. Beide wurden mittelschwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 14. Mai um 15.15 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Oberhof. Von der Passhöhe kommend war der Fahrer einer 125 ccm-Maschine talwärts in Richtung Oberhof unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der junge Lernfahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin zusammen, worauf beide zu Fall kamen.

Beide Fahrer mussten ins Spital. zvg

Die Ambulanz forderte für die 17-jährige Motorradfahrerin einen Rettungshelikopter an. Während dieser sie ins Spital flog, wurde der gleichaltrige Beteiligte durch eine Ambulanz ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben erlitten beide verschiedene Knochenbrüche. Das Motorrad der Frau schlitterte von der Strasse und landete mehrere Meter darunter im Wald. Auch die andere, zufälligerweise typengleiche Maschine wurde erheblich beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Lernfahrausweis vorläufig ab. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strasse zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Die Unfallstelle war um 17 Uhr geräumt. (has)