Oberhof Frontalkollision nach Überholmanöver - 22-Jähriger ist Führerausweis los Am Samstagnachmittag kam es in Oberhof nach einem Überholmanöver zu einer Frontalkollision. Ein 22-Jähriger wollte ein anderes Auto überholen, als ihm ein anderes Auto entgegen kam. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 22-jähriger Fahrer wollte mit seinem Audi ein anderes Fahrzeug überholen - und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Kantonspolizei Aargau

Dieses Überholmanöver ging gewaltig daneben: Ein 22-Jähriger wollte am Samstagabend kurz nach 17 Uhr ein Auto auf der Benkenstrasse in Oberhof überholen. In einer Rechtskurve übersah er jedoch eine Autofahrerin, die ihm von Küttigen her entgegenkam. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, versuchte die Fahrerin noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand aber ein erheblicher Sachschaden. Der 22-Jährige musste seinen Führerausweis noch vor Ort abgeben.

Wie genau es zum Unfall kommen konnte, wird nun untersucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Frick unter der Telefonnummer 062 871 13 33 zu melden. (zen)