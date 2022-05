Oberhof / Erlinsbach Mehr als 40 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs: Junge Töfffahrerin gibt Ausweis auf der Stelle ab In Oberhof und Erlinsbach hat die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei mussten zwei Töfffahrer ihren Ausweis abgeben.

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei am Auffahrtstag auf der Benkenstrasse in Oberhof und auf der Saalhofstrasse in Erlinsbach Geschwindigkeitskontrollen durch.

Auf diesen Strecken gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Bei einem Motorrad wurde auf der Benkenstrasse eine Geschwindigkeit von brutto 125 km/h gemessen. Die Kantonspolizei Aargau stoppte die 19-jährige Lenkerin sofort und entzog ihr den Führerausweis. Bei einem weiteren Motorrad wurde auf der Saalhofstrasse in Erlinsbach eine Geschwindigkeit von brutto 120 km/h gemessen. Auch diesem 63-jährigen Lenker wurde der Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen.

Auf den für die Kontrolle gewählten Strecken seien wiederholt übersetzte Geschwindigkeiten festgestellt worden, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Daher führe sie regelmässig solche Geschwindigkeitskontrollen durch. (az/cri)

