Oberes Fricktal «Pro Wasser»: Aktionsgruppe setzt sich für Schutz und Nachhaltigkeit ein – und prüft eine Vereinsgründung Im Nachklang zur Natur- und Kulturwoche hat sich eine Aktionsgruppe im Benkental weiter mit dem Thema Wasser und Wasserversorgung auseinandergesetzt. Mit dem Ziel, Schutz und Nachhaltigkeit zu fördern. Das Interesse in der Umgebung ist gross. Nun prüft die Aktionsgruppe, ob ein Verein gegründet werden soll.

Die Aktionsgruppe mit (von links) Ernst Amsler, Roger Fricker, Peter Bircher und Ernst Deiss prüft die Gründung eines Vereins. Bild: zvg

Ende Mai fand in Wölflinswil und Oberhof die neunte Natur- und Kulturwoche statt. Dabei drehte sich alles um die vier Elemente. Es gab Exkursionen, Referate und Showeinlagen zu Feuer, Wasser, Erde, Wind. Eine Aktionsgruppe hat nun im Nachklang das Thema Wasser erneut aufgegriffen mit einem Informationsabend zum Thema «Pro Wasser».

Das Interesse am Anlass war erfreulich und die Diskussion sehr lebhaft. Der Saal des Gasthofs Adler in Oberhof war voll besetzt mit über 60 Teilnehmenden. Peter Bircher von der Aktionsgruppe betonte in der Einführung die Unentbehrlichkeit des Wassers für Mensch, Pflanze und Tier.

Die Kleinräumigkeit der Schweiz habe auch positive Seiten, so Bircher. So blieb fast überall die Wasserversorgung eine grundlegende und wichtige kommunale Aufgabe. Das verpflichte aber zu Schutz, Nachhaltigkeit und aktiven Massnahmen für die Erhaltung des Netzes und der teilweise hervorragenden Juraquellen.

Versorgungskapazität wird als gut eingeschätzt

Gemeindeammann Roger Fricker als Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung im Bezirk informierte über die bisherigen Konzeptarbeiten betreffend die Wasserversorgung im oberen Fricktal. Der Planungsbericht sei wegweisend und werte die heutige Versorgungskapazität über alles gesehen als gut, aber in einzelnen Regionen mangelhaft oder langfristig gefährdet. Es gelte, eine gute Kombination zwischen Gemeindeautonomie und regionaler Kooperation zu finden, so Fricker.

Ernst Deiss stellte das Unternehmen «Regenfänger» vor. Die Trennung von Trink- und Brauchwasser beziehungsweise die entsprechende Nutzung steht im Vordergrund. Für öffentliche und private Bauten sei es wichtig, hochwertiges Trinkwasser nicht für Reinigung und WC-Spülung zu gebrauchen. Die Speicherung von Dachwasser sei ein Gebot der Stunde.

Ernst Amsler, berichtete von seinen lebenslangen Erfahrungen mit der örtlichen Wasserversorgung, vom heutigen intakten Verbund und der früheren Wassernot vor allem im Hofgebiet, etwa der Rosegg. Er präsentierte die erste Quellfassung vor 110 Jahren mit einem intakten Leitungsstück oder die Dorfbrunnenversorgung im Mitteldorf mit einer noch gut erhaltenen Holzleitung, welche damals in mühsamer Arbeit durchbohrt werden musste.

Nun soll geprüft werden, wie es nach dem Informationsanlass weitergeht. Viele der Anwesenden trugen sich in die Interessentenliste ein. Die Aktionsgruppe wird prüfen, ob eine Vereinsgründung oder eine andere Organisationsform in Frage kommt beziehungsweise die notwendigen Akteure für ein Engagement bereit sind. (ofi)