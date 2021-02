Kriminalität Gegen den kantonalen Trend: Einbruchsdiebstähle nehmen im Fricktal zu, Fälle an häuslicher Gewalt bleiben konstant Mit niederschwelligen Interventionen versucht das Korps, Eskalationen innerhalb von Familien im Vorfeld entgegenzuwirken. Die Kontrolltätigkeit in Quartieren gegen Kriminaltouristen soll weiterhin ein Schwerpunkt bleiben.

Die Regionalpolizei Oberes Fricktal stellte einen Anstieg von Einbruchsdiebstählen um 9,5 Prozent fest. Symbolbild: Kapo SG

Homeoffice, die Umstellung auf Zweierpatrouillien, das Umschreiben von Dienstplänen – die Pandemie stellte auch den Arbeitsalltag der Polizei Oberes Fricktal gehörig auf den Kopf. Dazu bescherte Corona den Mitarbeitenden plötzlich neue Tätigkeitsbereiche. Etwa die Kontrolle von Abstands- und Personenregeln, wie Polizeichef Werner Bertschi anlässlich des Jahresberichts 2020 sagt. «Unser Ziel war es, die Bestimmungen mit Fingerspitzengefühl und verhältnismässig durchzusetzen.»

Auffällig ist der Vergleich der Anzahl an Fällen häuslicher Gewalt. Während diese über den Kanton im 2020 um über 9 Prozent zunahmen, blieben diese im Gebiet der Polizei Oberes Fricktal mit 68 (2019; 67) konstant. Eine Erklärung – neben der niederschwelligen Interventionspraxis, welche die Polizei anwendet, um einer Eskalation im Vorfeld entgegenzuwirken – sei schwierig zu geben, so Bertschi.

Zahl der Einbrüche nahm um 9,5 Prozent zu

Hingegen negativ im Vergleich zum Kanton zeigt sich die Entwicklung der Einbruchsdiebstähle. 2020 ging die Anzahl im Kanton um rund 4 Prozent zurück, während sie im oberen Fricktal um 9,5 Prozent zunahm. Sorgen, so Bertschi, mache hier besonders die Zunahme an Diebstählen von Kompletträdern aus Tiefgaragen und Velos aus Kellern. Betroffen von der Einbruchskriminalität seien besonders die Gemeinden Frick, Oeschgen und Sisseln. Bertschi sagt:

«Wir werden weiter verstärkt Quartierskontrollen durchführen, um gegen Kriminaltouristen vorzugehen.»

Werner Bertschi, Chef Polizei Oberes Fricktal.

Bild: twe (4. April 2019)

Dass die Kriminalitätsbekämpfung ein Schwerpunkt der Polizei Oberes Fricktal ist, spiegelt sich auch in den Stunden wider, welche die Polizisten aufwenden. Waren die vorletztes Jahr 3235 Stunden, wurden hierfür vergangenes Jahr 4053 Stunden aufgewendet.

Einen starken Anstieg gab es auch im Bereich Sicherheit & Ordnung von 1051 auf 1506 Stunden. «Es ging hier vor allem um die Präsenz an Hotspots wie Bahnhöfen und Schulanlagen und um die Bereiche Littering, Sachbeschädigung und das Treffen in erster Linie von Jugendlichen», sagt Bertschi. Einen Rückgang gab es im Bereich der Verkehrskontrollen von 869 auf 602 Stunden. «Dies, um das Ansteckungsrisiko zu verringern», so Bertschi. Dementsprechend nahm die Anzahl ausgestellter Ordnungsbussen im Bereich des Strassenverkehrs von 3805 auf 3134 ab.

167 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Durchgeführt mit 167 im Jahr 2020 hat die Polizei hingegen mehr Geschwindigkeitskontrollen als im Jahr zuvor (137). Gemessen hat die Polizei insgesamt 13'1270 Fahrzeuge, wovon 8234 zu schnell unterwegs waren. Dies entspricht einer Übertretungsquote von sechs Prozent, die bereits 2019 ausgewiesen wurde.

Insgesamt zeigte die Polizei vergangenes Jahr 10'632 Stunden uniformierte Präsenz. Dies entspricht – wie bereits 2019 – einer Quote von 47 Prozent. Damit übertraf das Korps die vom Kanton geforderte Präsenzquote von 30 Prozent deutlich. So sagt denn auch Bertschi:

«Wir wollen eine Polizei sein, die nicht im Büro sitzt, sondern draussen für Sicherheit sorgt und schnell vor Ort ist.»

Dieses Jahr, so Bertschi, wolle man sich auch vermehrt der Poser- und Tuner-Szene annehmen. «Wir erhalten hier vermehrt Rückmeldungen wegen Lärm.» So sollen denn auch zwei Mitarbeitende bei der Kantonspolizei eine Weiterbildung absolvieren, um bei Kontrollen «gegen dieses Ärgernis gezielt vorgehen zu können», so Bertschi.