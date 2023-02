Oberes Fricktal «Gemeinden stehen in der Verantwortung»: Aktionsgruppe sensibilisiert zum Thema Wasserschutz Die Kleinräumigkeit der Schweiz sorgt dafür, dass fast überall die Wasserversorgung eine kommunale Aufgabe ist. Das ist gut, findet die Aktionsgruppe «Pro Wasser» aus dem oberen Fricktal. Doch ebenso auch mit Herausforderungen verbunden.

Die Aktionsgruppe «Pro Wasser» will über die regionale Wasserversorgung informieren. Gaetan Bally/KEYSTONE

Wasser ist von grundlegender Bedeutung. Im Laufe von über 100 Jahren – etwa ab 1898 in Wittnau – wurde das Trinkwasser-Versorgungsnetz stets erweitert, verbessert sowie auch Hofsiedlungen mit diesem wichtigen Lebensquell versorgt.

Eine Aktionsgruppe «Pro Wasser» möchte im oberen Fricktal rund um das Thema Wasser informieren und Fachleute zu Wort kommen lassen. Eine öffentliche Regio-Versammlung, die für alle Interessierten offen ist, findet am Mittwoch, 29. März, 19 Uhr, im Gasthof Ochsen in Wölflinswil statt.

Allerorten ist bekannt, dass grosse Herausforderungen auf uns zukommen, heisst es in der Mitteilung von «Pro Wasser». Diese können etwa häufigere Trockenperioden sein, welche die volle Wasserverfügbarkeit für Haushalte und Betriebe in Frage stellen; aber auch mögliche Extremereignisse wie Starkniederschläge können eintreten. Weiter heisst es vonseiten der Aktionsgruppe:

«Die Gemeinden sind die verantwortlichen Träger und Akteure für die Wasserversorgung, aber auch grossflächig für den Wald zuständig, welcher eine Art Speicher und Reservoir von unschätzbarem Wert ist.»

So sei es gut, dass hierzulande aufgrund der Gesetzgebung die Gemeinden in der Verantwortung stehen. Viele Erfahrungen zeigten, dass eine Privatisierung mehr Probleme schaffen würde, als diese zu lösen.

Ebendies möchte die Aktionsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, der kantonalen Politik sowie der Landwirtschaft zum Thema machen. So wird an der öffentlichen Regio-Versammlung im «Ochsen» unter anderem der Wasserversorgungsplan im oberen Fricktal vorgestellt, der von der Gemeindeammänner-Vereinigung in Auftrag gegeben wurde.

Weiter wird das Projekt «Bachöffnung und Renaturierung in Gansingen» präsentiert. Zudem berichtet die Abteilung Landschaft und Gewässer Aktuelles über die Bäche im Fricktal. (az)