Oberes Fricktal Forstbetrieb Jura-Rhein könnte kantonale Bestmarke setzen ‒ vorausgesetzt es gibt drei Mal grünes Licht Im November stimmen die Einwohner von Schwaderloch sowie die Ortsbürger von Mettauertal über die Zusammenlegung der Forstbetriebe ab. Inklusive Privatwald würde so eine Fläche von über 2700 Hektaren entstehen, welche der neue Betrieb bewirtschaften würde ‒ der Spitzenwert im Aargau.

Fabian Bugmann, Leiter des Forstbetriebes Mettauertal-Schwaderloch, sieht in der Fusion zum Forstbetrieb Jura-Rhein viele Vorteile. Dennis Kalt / «Aargauer Zeitung»

Der Forstbetrieb Jura-Rhein im oberen Fricktal könnte per 2024 eine kantonale Bestmarke setzen. Denn er wäre unter allen Forstbetrieben jener, der – inklusive Privatwald – mit 2719 Hektaren die grösste Fläche im Kanton bewirtschaftet. Entstehen soll der neue Forstbetrieb aus dem Zusammenschluss der Forstbetriebe Kaisten, Mettauertal-Schwaderloch sowie dem Staatsforstbetrieb Aare-Rhein.

Die Zusammenlegung der drei Betriebe zum Forstbetrieb Jura-Rhein bedingt die Bildung einer interkommunalen Anstalt. Diese setzt wiederum die Zustimmung der Einwohnergemeindeversammlung in Schwaderloch sowie der Ortsbürger von Mettauertal und Kaisten nächsten Monat voraus. Christian Kramer, Gemeindepräsident von Mettauertal, ist zuversichtlich, dass es mit dem Zusammenschluss klappt. Er sagt:

«Aus der Bevölkerung hört man darüber viel Positives.»

Hintergrund des geplanten Zusammenschlusses ist, dass die Forstbetriebe Kaisten, Mettauertal-Schwaderloch sowie der Staatsforstbetrieb Aare-Rhein seit längerem ‒ wie viele Forstbetriebe landesweit ‒ mit grossen personellen, infrastrukturellen und organisatorischen Herausforderungen kämpfen.

Roman Gisin als Betriebsleiter vorgesehen

Vorgesehen ist, dass alle Mitarbeiter der drei Betriebe, derzeit sind es inklusive der drei Auszubildenden elf, in den neuen Forstbetrieb übernommen werden. «Entlassungen, wie etwa bei Firmenzusammenlegungen in der Wirtschaft, wird es keine geben», so Kramer. Betriebsleiter des Forstbetriebes Jura-Rhein soll Roman Gisin, derzeit Förster von Kaisten, werden.

Roman Gisn, Leiter des Forstbetriebs Kaisten. Bild: Louis Probst

Einen grossen Vorteil der Zusammenlegung sieht Gisin im grösseren Personalpool. Gisin sagt:

«Er erlaubt uns viel mehr Flexibilität in der Arbeitsorganisation.»

So kann etwa Personal für grössere Holzschläge an einem Standort zusammengezogen werden. Zudem fielen Sicherheitsvorschriften nicht mehr so stark bei der Arbeitsorganisation ins Gewicht. Denn die Regel, dass Personen bei Waldarbeiten mit besonderen Gefahren nicht alleine arbeiten sollen, stellte gerade kleine Betriebe mit wenig Mitarbeitenden bei der Arbeitsplanung vor Herausforderungen.

Mehr Verhandlungsmacht gegenüber Abnehmern

Einen weitern Vorteil sieht Bugmann in der Möglichkeit zur Spezialisierung von Aufgaben durch den grösseren Verbund. Denn heutzutage, in kleinen Betrieben, sei es so, dass ein Förster «die eierlegende Wollmilchsau» ist. Ein grösserer Verband sei auch attraktiver für allfälligen Nachwuchs, und vor allem um diesen auch nach der Ausbildung im Betrieb halten zu können, so Gisin.

Auch Fabian Bugmann, Förster vom Betrieb Mettauertal-Schwaderloch, sieht in der Zusammenlegung viele Vorteile. Bugmann, der im zu gründenden Forstbetrieb als einer von zwei Stellvertretern agieren wird, sagt:

«Dadurch, dass wir zusammen als ein Akteur eine grössere Menge an Holz auf dem Markt anbieten können, wird unsere Verhandlungsposition gegenüber den Abnehmern gestärkt.»