Oberes Fricktal Das Ziel ist, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu erhalten: Der Verein Spitex Regio Frick feiert Jubiläum Die Spitex Regio Frick betreut in sieben Gemeinden insgesamt über 200 Klientinnen und Klienten und beschäftigt rund 60 Mitarbeitende. Nun feiert der Verein in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen – und plant für die Zukunft mit innovativen Projekten und Ideen.

Der Verein Spitex Regio Frick feiert 2023 sein 25-jähriges Bestehen, hier der Vorstand an der Mitgliederversammlung 2023. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Die Spitex Regio Frick feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Die Spitex Regio Frick ist ein gemeinnütziger Verein und betreut aktuell über 200 Klientinnen und Klienten in den Gemeinden Frick, Gipf-Oberfrick, Kienberg, Oberhof, Oeschgen, Wittnau und Wölflinswil «und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur ambulanten Gesundheitsversorgung in der Region», wie es in einer Mitteilung zum Jubiläum heisst.

Eine wesentliche Aufgabe sei dabei die stetige Weiterentwicklung der Dienstleistungen und Arbeitsabläufe. Die rund 60 Mitarbeitenden kümmern sich von morgens bis abends um den Bedarf der Klientinnen und Klienten und stehen ihnen sowie deren Angehörigen beratend und begleitend zur Seite. «Unser Leitsatz besagt, dass wir den physisch, psychisch oder sozial beeinträchtigten Menschen ein Leben zu Hause ermöglichen möchten; dies mit dem Gedanken, deren Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu erhalten», heisst es weiter.

Im Notfall ist schnell jemand da

Hierfür bietet die Spitex Regio Frick Unterstützung in den Bereichen der somatischen und psychiatrischen Pflege, der «Palliative Care» und Hauswirtschaft sowie einen Mahlzeitendienst an.

Geschäftsleiterin Daniela Teutsch. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

In Zusammenarbeit mit dem Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) und der Pro Senectute Aargau hat die Spitex 2020 das Projekt «Betreutes Wohnen in der Gemeinde» gestartet. Die Spitex betreut hierbei das Hilferufsystem, das die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöht. Mithilfe eines Notrufknopfes wird in einer Notsituation ein Hilferuf ausgelöst, welcher von einer Fachperson der Spitex Regio Frick empfangen wird, und eine 24-Stunden-Notfallversorgung gewährleistet.

Auch das Thema Sturzprävention ist dem Verein ein wichtiges Anliegen. Daher ist die Einführung des Konzeptes «StoppSturz» im Rahmen einer Projektarbeit geplant. Die Einführung findet in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Departement Gesundheit und Soziales statt.

Innovatives Projekt soll Behandlung verbessern

Ausserdem wirkt der Verein seit dem vergangenen Jahr als Pilotorganisation beim elektronischen Patientendossier «Emedo» des Kantons Aargau mit. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung der persönlichen Dokumente mit behandlungsrelevanten Informationen in digitaler Form, was die Qualität der Behandlung sowie die Sicherheit der Klientinnen und Klienten zusätzlich verbessert. Die Kontrolle über die zur Verfügung gestellten Daten liegt in vollem Umfang bei den Klientinnen und Klienten.

Daneben bietet die Spitex Regio Frick ein umfangreiches Ausbildungsprogramm und engagiert sich so für die Ausbildung von zukünftigen Pflegefachpersonen. «Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Nachwuchs im Bereich der ambulanten Pflege zu fördern und somit in die Zukunft zu investieren», heisst es dazu.

Zum Jubiläum veranstaltet der Verein am Samstag, 10. Juni, eine Feier für Mitglieder, Klientinnen und Klienten sowie deren Angehörige im reformierten Kirchgemeindehaus in Frick. Im Anschluss an ein Mittagessen gibt es musikalische Unterhaltung für die Besucherinnen und Besucher. (az)