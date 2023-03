Oberes Fricktal Bilanzsumme auf 1,9 Milliarden Franken ausgebaut: Raiffeisenbank blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal verzeichnete vergangenes Jahr eine Zunahme an Kundengeldern um 1,7 Prozent auf 1446 Millionen Franken. Durch die anhaltend rege Bautätigkeit erreichten die Ausleihungen 1645 Millionen Franken – ein Plus von 69,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

Die Raiffeisenbank Frick-Mettauertal, hier der Hauptsitz in Frick, baute 2022 ihre Position im Kundengeschäft weiter aus. zvg

Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal war das vergangene Jahr kein leichtes. «Die geopolitischen Entwicklungen und das daraus entstandene schwierige und unberechenbare Marktumfeld begleitete uns im Jahr 2022», sagt Reto Waldmeier, Leiter Stab und Marketing. Umso erfreulicher fällt die Bilanz der Bank im Geschäftsjahr 2022 aus.

So stieg die Bilanzsumme im Berichtsjahr um 49,3 Millionen Franken auf nahezu 1900 Millionen Franken an. Waldmeier sagt:

«Dank des grossen Vertrauens, das uns unsere Kundinnen und Kunden entgegenbringen, konnten wir unsere starke Position im Kundengeschäft weiter ausbauen.»

Dieses Vertrauen in die Bank widerspiegelt sich etwa in der Zunahme an Kundengeldern um 1,7 Prozent auf 1446 Millionen Franken.

1645 Millionen Franken an Ausleihungen

Durch die anhaltend rege Bautätigkeit erreichten die Ausleihungen 1645 Millionen Franken – ein Plus von 69,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr. Dank der nachhaltigen Kreditpolitik der Raiffeisenbank mussten keine Wertberichtigungen für Ausleihungen vorgenommen werden – heisst: Die Bank musste keine Abschreibungen von Einzelpositionen verbuchen, bei welchen ein Ausfall eintreten könnte. «Unsere Kreditpolitik beruht auf einer soliden Prüfung unserer Kreditnehmer und unserer Belehnungsobjekte», sagt Waldmeier.

Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft konnte um 6,5 Prozent auf 18 Millionen Franken gesteigert werden. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft belief sich auf 4,4 Millionen Franken, ein Plus von 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt betrug der Jahresgewinn 1’206’650 Franken.

Die anrechenbaren Eigenmittel beliefen sich per 31. Dezember 2022 auf 162,3 Millionen Franken, was einer Steigerung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. «Dieser Wert liegt deutlich über den regulatorischen Vorgaben und zeigt, dass die Bank sicher und für die Zukunft bestens aufgestellt ist», heisst es im Bericht der Raiffeisenbank Frick-Mettauertal, für die 80 Mitarbeitende tätig sind.

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das grosse Jubiläumsfest findet im Vorfeld des Schupfart Festivals am Donnerstag, 21. September, statt. Die Mitglieder der Bank werden dazu separat eingeladen. Zusätzlich hat die Bank einen Jubiläumsfonds mit über 500’000 Franken geschaffen. In 16 Gemeinden des Geschäftskreises werden Projekte zur Förderung ökologischer Werte, Biodiversität und Nachhaltigkeit unterstützt, heisst es in der Mitteilung weiter.