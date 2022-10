Notpflege Neue Station kümmert sich um Fricktaler Igel in Not – dafür nehmen Privatpersonen schon mal 100 Kilometer Fahrt in Kauf Lange hatte das Fricktal eine Station für hilfsbedürftige Igel. Doch seit Februar werden die stachligen Vierbeiner aus der Region in Gempen (SO) aufgepäppelt und gepflegt. Kaum eröffnet, plant die Station bereits den Platzausbau. Denn das knappe Nahrungsangebot sorgt dafür, dass besonders viele der Insektenfresser Hilfe brauchen.

Anja Straumann von der Igelhilfe Baselbiet betreibt in Gempen (SO) eine Station mit acht Plätzen und sechs Notfallplätzen. Bild: zvg

Was das Wohlergehen des Igels anbelangt, so war das Fricktal lange Zeit eine Institution. Über vier Jahrzehnte nahm sich Anneliese Girlich auf der Igelstation in Rheinfelden der kranken oder unterernährten Tiere an. Tausende päppelte sie wieder auf, pflegte sie gesund. Doch nach Girlichs Tod wurde die Fricktaler Station nicht weiterbetrieben.

Wohin kommen nun also eigentlich die hilfsbedürftigen Igel aus dem Fricktal? Der Verein Pro Igel listet für die Schweiz etwa zwei Dutzend Stationen, die sich den stachligen Vierbeinern annehmen.

Fricktaler Igel kommen in den Kanton Solothurn

Wie Bernhard Bader von Pro Igel sagt, habe man mit Anja Straumann von der Igelhilfe Baselbiet – diese gibt es seit Februar – eine würdige Nachfolgerin gefunden. Straumann, die täglich auch die Notfallnummer von Pro Igel betreut, führt ihre Station in Gempen (SO). Bader sagt:

«Sie kümmert sich mangels weiterer Igelstationen um alle hilfsbedürftigen Igel nördlich des Juras. So wie damals Anneliese Girlich.»

Dass nun die hilfsbedürftigen Igel aus dem Fricktal einen längeren Transportweg zurücklegen müssen, falle nicht besonders ins Gewicht. Denn so sei für einen Igel die Gefangenschaft grundsätzlich schrecklich.

Straumann bietet auf ihrer Station acht Plätze sowie sechs Notfallplätze an. Dort kümmert sie sich derzeit auch um einen Igel aus Frick. Sie sagt:

«Aufgrund eines Hämatoms an der Backe kam der Igel stark unterernährt zu uns.»

Je nach Standort kann es sein, dass die Finderin oder der Finder eines hilfsbedürftigen Igels aus dem Fricktal nach Gempen rund 100 Kilometer hin und zurück unterwegs ist. «Wir sind flexibel und finden immer Lösungen, wie die Igel zu uns kommen. Auch wenn die Finder nicht mobil sind», sagt Straumann.

Tipps am Telefon zur Beherbergung

Wenn der Igel nicht schwer verletzt sei, bestehe auch oftmals die Möglichkeit der Nachtbeherbergung des Igels beim Finder oder bei der Finderin. Hierzu gibt die Igelexpertin den Privatpersonen am Telefon die notwendigen Tipps. Auch arbeitet die Igelstation mit verschiedenen Tierärzten zusammen, bei denen kranke oder verletzte Igel abgegeben werden können. In Rheinfelden etwa die Praxis «Salinavetteam».

Straumann betont, dass es wichtig sei, sich zunächst bei einer Igelstation zu melden, bevor man das verletzte oder kranke Tier bei einem Tierarzt vorbeibringe. Denn so könne es sein, dass dieser den Igel einschläfere, wohingegen eine Igelstation das Tier hätte gesund pflegen können.

Derzeit plant Straumann die Vergrösserung der Station. Denn diese sei seit Februar durchweg gut belegt. Sie sagt:

«Leider ist das Nahrungsangebot für den Igel aufgrund des Insektenrückgangs stark verknappt.»

Schuld seien hier der Einsatz von Pestiziden, hoch sterile Gärten sowie das intensive Mähen. Gerade wenn es um das Mähen von Wiesen geht, wünscht sich Straumann ein wenig mehr Aufmerksamkeit, damit ihr der eine oder andere traurige Anblick auf der Station erspart bleibt.