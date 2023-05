Nothilfe Weil im Ernstfall jede Sekunde zählt: Eine ehemalige Samariterin erfasst sämtliche Defibrillator-Standorte Im Ernstfall können sie Leben retten – wenn sie denn schnell zur Hand sind. Deshalb hat die langjährige ehemalige Samariterin Gabriele Wieser sämtliche Defibrillatoren in Oeschgen, Frick und Gipf-Oberfrick ausfindig gemacht und auf einer Karte erfasst. Diese steht jetzt den Gemeinden und der Bevölkerung zur Verfügung.

Die langjährige Samariterin Gabriele Wieser (2. v. r.) und die Gemeindeschreiberinnen von Oeschgen, Frick und Gipf-Oberfrick (v. l. n. r.) vor dem Defibrillator beim Polizeiposten Frick. Bild: Moritz Essling / Aargauer Zeitung

Es war ein Artikel in der Aargauer Zeitung Anfang Jahr über das First-Responder-System im Kanton, der für Gabriele Wieser als Weckruf diente. Die Oeschgerin, die 45 Jahre dem Samariterverein angehörte, erkannte eine Aufgabe für sich: In den Wochen darauf machte sie sich daran, sämtliche Defibrillator-Standorte in den Gemeinden Frick, Oeschgen und Gipf-Oberfrick zu erfassen, um die bestehende Liste von 2019 zu aktualisieren.

Ein Ordner voller Informationen

Denn seit 2019 seien zahlreiche Geräte dazu gekommen, berichtet Wieser an einer Medienkonferenz zu den elektronischen Lebensrettern. Diese findet im Gemeindehaus in Frick statt, organisiert von Gemeindeschreiberin II Isabelle Hirsbrunner, der Wieser später ihren Ordner zu den Defis übergibt. Ebenfalls anwesend sind Caroline Liechti, Gemeindeschreiberin II aus Gipf-Oberfrick und Gemeindeschreiberin Svenja Schmid aus Oeschgen.

Während der Konferenz erklärt Wieser die Erfassung der Defi-Standorte Anfang des Jahres. Sie habe sämtliche bekannten Defibrillatoren aufgesucht und bei solchen, die etwa in einem Geschäft hängen, mit den Verantwortlichen die relevanten Daten besprochen. Etwa Öffnungszeiten, Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gehören dazu. So hat sie einerseits die Liste aktualisiert, welche nun auf den Homepages der drei Gemeinden aufgeschaltet ist, und ebenso Standorte und Daten auf der Website defikarte.ch (auch als App verfügbar) eingetragen.

Sie betont, dass die Wartung und Instandhaltung der Geräte bei den verantwortlichen Geschäften und Einrichtungen liegt. Dies sei nicht selbstverständlich, man könne dankbar sein. Es müssen etwa Batterien ausgetauscht und die Kasten der Geräte im Winter geheizt werden.

Im Ernstfall zählt jede Minute

Die hohe Dichte der lebensrettenden Elektroschocker ist für Wieser ebenso wichtig wie das Bewusstsein über die Notwendigkeit in der Bevölkerung. Denn: Jede verstrichene Minute nach einem Herzinfarkt entspricht 10 Prozent verlorener Überlebenschance. Innert kurzer Zeit kann das Schicksal einer Person mit Herzstillstand entschieden sein.

Im Grunde sollte so schnell wie möglich ein Defibrillator eingesetzt werden. Da dies oft nicht direkt möglich ist, ist die Zeit, bis das Gerät da ist, mit bekannter Herzdruckmassage zu überbrücken. Wenn nun der Defibrillator zum Einsatz kommt, müsse niemand sich um die Bedienung sorgen, so Wieser. Das Gerät redet mit dem Benutzer, gibt klare Anweisungen. Bei der einen Variante geschieht das automatisch beim Öffnen des Koffers, bei der anderen ist ein Knopfdruck nötig. «So oder so kann man einzig durch den Nichteinsatz eines Defis wirklich etwas falsch machen», so Wieser.

Nicht zuletzt wegen der simplen Anwendung und der hohen Verfügbarkeit, aber vor allem auch, da akute Herzbeschwerden und -infarkte jeden treffen können, ruft Wieser dazu auf, sich einen Moment Zeit zu nehmen und die Defi-Karte zu studieren. Im Notfall kann ungefähre Kenntnis über den Standort des nächsten Defibrillators Leben retten.