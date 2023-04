NLB-Handball Glückliches Remis nach spektakulären Schlussminuten: Gegen BSV Stans holt der TV Möhlin doch noch einen Punkt Emotionen, unbedingter Willen, Kampf und am Ende beinahe eine ausbleibende Belohnung: Der TV Möhlin hat aus dem Spiel gegen den Tabellensiebten, den BSV Stans, mit 26:26 (11:11) schlussendlich doch noch ein Unentschieden herausholen können. Aber es blieb bis zum Schlusspfiff spannend.

Der TV Möhlin erzielt im Spiel gegen den Tabellensiebten, den BSV Stans, ein Unentschieden. Bild: Michi Mahrer

Nach dem ersten Siebenmeter, verwertet durch Xavier Franceschi, folgte der 5:0-Lauf der Stanser mit Torerfolgen von Nando Kuster, Carlo Femiano, Ramon Pereira de Oliveira (zwei Treffer) und Fernando Skrebsky zum 5:1 (8.). Danach kämpften sich die Möhliner Stück für Stück in die Partie hinein. Sebastian Kaiser beendete den Spielzug erfolgreich, Stian Grimsrud sah die nächste Lücke und Dennis Grana erkannte das leere Tor der Gäste und erzielte mit einem spektakulären Weitwurf den Anschlusstreffer zum 4:5 (10.).

Noch gingen Offensiv-Aktionen schief, es zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Erst nach zwölf Minuten liefen die Angriffsbemühungen der Gastgeber runder, weniger fehlerbehaftet und mit Jonathan Ulmers 7:6 in der 17. Spielminute übernahm das Heimteam erneut die Führung, erhöhte durch Waldmeier auf zwei Tore.

Zeitstrafen spielten den Gästen in die Karten

Zuvor agierte man stark in der Defensive, Stans hatte Pech mit der Latte und Ulmer verlor den Ball, um ihn postwendend wieder aus der Vorwärtsbewegung von Skrebsky zurückzuerobern, danach schloss Waldmeier ab. Aber immer wieder kam es zu kleinen Brüchen, Stolpersteinen, Zeitstrafen zur Unzeit, was den Gästen in die Karten spielte. Toll der Treffer von Ulmer zum 9:7 (21.), aber auch sehenswert die Antworten von Nando Kuster und Pereira de Oliveira.

Die Möhliner gerieten wieder in Rücklage, leisteten sich technische Fehler immer dann, wenn sie eigentlich am Drücker waren. Jedoch, Zoltan Majeri bezog zur richtigen Zeit das Timeout und der danach eingewechselte Linus Fässler traf vom Siebenmeter und anschliessend aus dem Rückraum und besiegelte damit den Pausenstand von 11:11.

Nach Wiederbeginn konnte kein Team davonziehen, erst in der 40. Spielminute, Möhlin vergab zuvor zu viele Torchancen, erhöhte Ivan Medic auf 16:14, aber Justin Larouche erzielte den späteren Anschlusstreffer. Möhlin liess sich nicht abschütteln. Zudem kam Dennis Grana ins Spiel und vorne übernahmen Waldmeier und Larouche Verantwortung zum 17:17 (43.). Topskorer Skrebsky brillierte danach mit zwei Schlagwürfen, und auch Femiano, torgefährlich am Flügel, sowie Medic führten erstmals den 3-Tore-Vorsprung in der zweiten Spielzeit herbei.

Jonathan Ulmer traf zum umjubelten Unentschieden

Nach dem technischen Fehler von Valentin Mahrer und seiner glimpflichen Zeitstrafe und dem Siebenmeter für Stans, parierte Grana sensationell. Die Halle war da und die Stimmung am Siedepunkt. Stian Grimsrud erhöhte auf 20:22 und etwas später erzielte der Norweger den erneuten Ausgleich in der 56. Minute zum 24:24. Der couragierte Auftritt seiner Mitstreiter, der Kampf in der Abwehr, zahlte sich aus.

Zoltan Majeri nahm eine Minute vor Schluss die Auszeit, beim 25:26. Ulmer traf danach zum umjubelten Unentschieden, aber das Spiel war noch nicht zu Ende. Auch Stans legte die Karte, bekam noch den Freiwurf, aber Dennis Grana war da und Sekunden später kam der Abpfiff.

Ein verdientes 26:26 für den TV Möhlin und eine würdige Kulisse für die nachfolgenden Ehrungen für die beiden Schiedsrichter José Castineiras und Walter Zwahlen sowie die Best Players: Fernando Skrebsky Dutra (Stans) und Jonathan Ulmer (Möhlin).