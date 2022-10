NLB-Handball 30:25 gegen GC Amicitia/HC Küsnacht: Der TV Möhlin siegt über den Aufsteiger Vor 380 Zuschauern konnten die Fricktaler NLB-Handballer einen Heimsieg erringen und den Fans eine gelungene Teamleistung zeigen. Vor allem in der zweiten Hälfte des Matches gegen die Zürcher holte Möhlin auf. Mit dem Treffer von Dennis Grana in der 54. Minute war dann alles entschieden.

Der TV Möhlin kann sich über einen Heimsieg freuen. zvg

Das war eine tolle Teamleistung im Heimspiel gegen Aufsteiger GC Amicitia/HC Küsnacht: Vor 380 Zuschauern gewinnt der TV Möhlin mit 30:25, nachdem zur Spielmitte noch eine knappe 16:15-Führung auf der Anzeigetafel leuchtete. Fast durchgehend legte ein Team vor, das andere zog umgehend nach – und das bei meistens hohem Tempo.

Möhlins Torhüter Dennis Grana, der den langzeitverletzten Benjamin Blumer ersetzte, schlug die beiden ersten Angriffe des Gegners in den Wind und Jonathan Ulmer erzielte ein «schnelles» 1:0 in der dritten Minute. Danach lieferten sich beide Mannschaften eine ausgeglichene Tor-Phase: Möhlin legte vor und GC zog nach. Auffallend war die offensive Verteidigung der Gäste, die eher in der 3:2:1-Formation agierten und Möhlin im Gegenzug die Abwehr mit dem 5:1 und Sebastian Kaiser auf der Spitze wirkte.

Die Ansage an der Seitenlinie zeigte Wirkung

Nach dem Siebenmeter-Debakel in Solothurn zeigte Jonathan Ulmer vom Punkt, dass er Nerven besass: 4:3 (8.). Noch einmal glichen die Zürcher aus zum 5:5 (10.), danach erhöhte Möhlin auf plus vier. Jan Waldmeier schloss mit zwei Treffern ab, Ulmer erneut frech vom Siebenmeter und Justin Larouche überwand die gegnerische Abwehr. Trainer Sascha Schönholzer sah Handlungsbedarf und nahm die Auszeit. Die Ansage an der Seitenlinie zeigte Wirkung, GC spielte weniger fehleranfällig, schnell und traf eloquent aus dem Rückraum.

Jonathan Ulmer vom TV Möhlin zeigte, dass er Nerven besass. zvg

Der Rückstand schmolz, pendelte sich bei zwei Toren Differenz ein. Nach dem 13:10 durch Linus Fässler, schraubten die Gäste erneut am Tempo. Gut, dass die Möhliner Abwehr gut zusammenarbeitete, den Ballführer unter Druck setzte und Dennis Grana zwei Paraden verzeichnete, denn offensiv lief einiges nicht nach Wunsch. Und da war Gilles Besek, der brandgefährlich war und mit fünf persönlichen Treffern sein Team im Spiel hielt. Er verwandelte auch den Siebenmeter in der 26. Minute zum 12:13 aus Sicht der Gäste.

Zwar erhöhten Waldmeier und Ulmer wieder, aber GC machte das Spiel schnell und so nahm nun Zoltan Majeri seinerseits das Time-out. Es blieb bei einem knappen 16:15 zur Halbzeit.

Möhlin kann Fehler des Auswärtsteams strafen

Möhlin startete gut in die nächste Spielzeit und bestrafte die Fehler des Auswärtsteams umgehend mit Treffern. Erneut war es Rudi Safranko, der mit abgezockten Solo-Einlagen punktete oder ein gutes Auge für seine Mitspieler bewies. Nach dem siebten persönlichen Treffer von Jan Waldmeier zum 19:15 in der 34. Minute, griff Trainer Schönholzer früh die Auszeitkarte.

Sein bester Schütze, Tan Kenneth, erhöhte danach, aber Möhlin legte nach. Toll die Parade von Alain Wenger, der wie schon Grana zuvor, eine sehenswerte Leistung im Kasten hinzauberte. Die Zeitstrafe für Larouche und den Siebenmeter für die Gäste, der Besek an Wenger zum 21:19 /40.) vorbeiknallte, rüttelte das Heimteam wach.

Sebastian Kaiser und Stian Grimsrud setzen sich durch

So setzten sich Sebastian Kaiser und Stian Grimsrud durch (24:20/ 45.). Das Auswärtsteam liess aber auch nicht nach. Nach dem Fehlwurf des Gegners eroberte sich Möhlin den Ball zurück und Grimsrud traf zum 27:22. In der 54. Minute krönte sich Dennis Grana mit einem Treffer zum vorentscheidenden 28:22. Bis zum Abpfiff resultierte noch ein 30:25.