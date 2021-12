Neujahrsbräuche 65 Jahre war er der Glücksschmied von Möhlin – jetzt hängt Hans Mahrer (82) den Hammer an den Nagel Es war eine Legende unter den Fricktaler Silvester-Bräuchen, das Schmieden des Hufeisens in Möhlin. 2021 ist es erneut abgesagt. Und es wird, auch nach Corona, nicht mehr zurückkehren. In Rheinfelden aber soll das Brunnensingen trotz Pandemie stattfinden. Und in Hottwil wird Weibelin Rosmarie Brunner unterwegs sein.

Hans Mahrer (re., hier mit Sohn Adrian) schmiedete seit über 60 Jahren in Möhlin jedes Jahr zu Silvester ein Hufeisen. Jetzt hört er damit auf. zvg

Es fand seit 1956 in der Dorfmitte von Möhlin statt – das Schmieden des Glückshufeisens an Silvester. Der beliebte Brauch hat das Dorf gesamtschweizerisch bekannt gemacht. Aber jetzt hat sich Initiator Hans Mahrer entschieden, den Hammer nicht mehr länger zu schwingen, auch wenn Corona einmal vorbei sein sollte. Er sagt:

«Alles hat einmal sein Ende. Ich bin jetzt 82. Das kann man nicht ewig machen, es wird mir zu viel. Aber es tut schon weh.»

Nun hätte der Brauch 2021 der Pandemie wegen ohnehin nicht stattgefunden, wie er auch 2020 coronabedingt ausgefallen ist. Dass es jetzt schon die zweite Absage ist, nachdem zuvor die Hufeisen-Aktion 63 Mal in Folge hatte durchgeführt werden können, war eine Art Katalysator für Mahrer. Hat ihn in seinem Entschluss aufzuhören bestärkt. Damit geht in Möhlin eine Ära zu Ende. Auch Mahrer, der «Schmittehans», staunte nicht selten über seine in Jahrzehnten gewachsene Popularität. Viele hätten das Event nicht nur einmal verfolgt.

Mit Pestlaterne und Zylinder – so zieht die Sebastiani-Bruderschaft auch an Neujahr durch die Rheinfelder Altstadt. ach (24. Dezember 2017)

Dass die coronabedingte Absage 2020 eine Episode bleibt, hofft die Sebastiani-Bruderschaft Rheinfelden, die an Silvester und zuvor schon an Heiligabend zu ihrem Brunnensingen aufbricht. «Die Bruderschaft hat beschlossen, das Brunnensingen 2021 im traditionellen Rahmen durchzuführen», sagt Senior-Mitbruder Markus Klemm.

Schon seit 1541 mit der Pestlaterne unterwegs

Schon seit 1541 holen die zwölf Männer zum Jahreswechsel die Pestlaterne aus der Stadtkirche und ziehen damit von Brunnen zu Brunnen durch die Altstadt. Jetzt hoffen sie darauf, dass sie das auch unter den jetzt gültigen oder noch kommenden Corona-Schutzauflagen wieder tun können. Die Sänger selbst seien vollständig geimpft, so Klemm. Das Publikum werde angehalten, die aktuellen BAG-Massnahmen einzuhalten.

Mit Hut, Schal und Mantel: Rosmarie Brunner, die Weibelin von Hottwil, begrüsst mit dem Feuerwehrhorn auch 2022. Peter Schütz (27. Dezember 2020)

Der Spruch, mit dem im Mettauertaler Ortsteil Hottwil Weibelin Rosmarie Brunner in der Neujahrsnacht durchs Dorf zieht, ist alt und traditionell: «Glogge het zwölfi gschlage, s’alt Johr esch verbi, es het es neus Jahr agfange. I wönsche allne es gutes neus Johr». Sie wird ihn auch 2021 rufen. Dass ihre halbstündige Tour durchs Dorf wieder läuft, hat die Gemeinde Mettauertal jetzt bestätigt. «Wer zu Hause ist, der lässt sich den schönen Brauch nicht entgehen und kann diesen mit ausreichend Abstand verfolgen», heisst es in den amtlichen Nachrichten. Und Brunner ergänzt:

«Bei mir gibt es ja keine Ansammlungen. Die Leute stehen am Fenster oder an der Tür und hören mir zu.»

Noch offen sei, ob sie alleine unterwegs sein wird oder ob noch jemand als Laternenträger oder Laternenträgerin mitgehen darf. Dass Brunner, 74 Jahre alt, das Amt mit 75 gerne beenden würde, hat sie schon angekündigt. Jetzt macht sie wohl tatsächlich ernst, wenn sie sagt:

«Es kann durchaus sein, dass es dieses Jahr das letzte Mal sein wird, in dem ich es noch mache.»