Sie sind die stillen Stars von Frick: die Saurier. Die Tongrube gehört zu den weltweit bedeutendsten Saurier-Fundstellen überhaupt. Ben Pabst und sein Team haben in den letzten 40 Jahren Skelettteile von etwa 100 Sauriern freigelegt, darunter rund ein Dutzend komplette Skelette. «Die Dichte hier ist extrem», sagte er nach dem Fund eines Riesen-Plateosauriers zur AZ. Pro Hektare, so seine «konservative Schätzung», lägen über die verschiedenen Schichten verteilt an die 500 Tiere.

Meist sind es pflanzenfressende Plateosaurier in allen Grössen, die Ben Pabst in Frick aus dem Boden holt. Doch im letzten Jahr stiess er mit seinem Team auf einen seltenen, 1,5 Meter langen, fleischfressenden Saurier – eine kleine Sensation. «Roaaar», kann man da nur sagen oder wie es Gemeinderätin Susanne Gmünder formuliert: «Die Fundstellen in Frick sind auch im globalen Vergleich von grosser Bedeutung.»

Nur: Die Funde können bislang nicht adäquat gezeigt werden. Zwar hat die Gemeinde seit 1991 ein Sauriermuseum. Dieses liegt im Untergeschoss eines Schulhauses und ist zum einen recht klein und liegt zum anderen etwas versteckt. «Das heutige Sauriermuseum ist von den räumlichen Möglichkeiten stark begrenzt», räumt auch Gmünder ein.

Museum bei den Fundstellen

Die Gemeinde – und mit ihr Grabungsleiter Ben Pabst und die Museumsverantwortlichen – träumen denn auch schon länger von einem neuen, grösseren Museum. Diesem Traum ist nun eine siebenköpfige Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gmünder auf der Spur. «Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, die Voraussetzungen für ein neues Sauriermuseum mit überregionaler Ausstrahlung zu schaffen», sagt Gmünder.

Eine klare Präferenz hat die Arbeitsgruppe dabei bereits, wo das Museum liegen soll: möglichst nahe bei den Fundstellen hinter dem Bahnhof. «Dass diese Fundstellen in Frick in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegen, birgt die einzigartige Chance, in einem Museum auch die Fundorte erlebbar zu machen», sagt Gmünder und wird noch etwas genauer: «Der ideale Standort liegt an erhöhter Lage auf der Nordseite des Bahnhofs.»

Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, die Frage der Finanzierung des Neubaus und des späteren Betriebs zu klären. «Zu Beginn sind nebst raumplanerischen Fragestellungen in erster Linie konzeptionelle, organisatorische, administrative und finanzielle Dinge zu beantworten», so Gmünder. Dabei steht neben der Finanzierungsfrage jene nach der späteren Trägerschaft im Mittelpunkt. «Es ist klar, dass Frick als Standortgemeinde wie schon heute mit dem bestehenden Museum auch seinen Beitrag zu leisten hat», sagt Gmünder, fügt aber sogleich an: «Der grösste Teil der Mittel ist jedoch über Spenden, Sponsoren und andere Quellen wie Swisslos-Beiträge aufzubringen.»

Noch ist das neue Sauriermuseum also erst eine Vision. «Es gilt nun, die Vision in ein konkretes Projekt umzusetzen», so Gmünder. Für Vorstellungen, wie das Museum aussehen könnte oder wie viel es kosten könnte, sei es noch zu früh. Gmünder wagt dann aber doch eine Zeitprognose: Aktuell geht sie von einem Realisierungszeitraum von fünf bis zehn Jahren aus.

Ein Dino im Wappen?

Ein neues Museum wäre das i-Tüpfchen – oder vielleicht besser: der bleibende Fussabdruck unter den Dino-Hype, der Frick schon länger erfasst hat. In der Zentrumsgemeinde im oberen Fricktal begegnen einem die Saurier fast auf Schritt und Tritt. Der prominenteste Vertreter der längst ausgestorbenen Spezies ist sicher jener eiserne Geselle, der den Kreisel im Oberdorf bewacht. Im Dorf laden zudem etliche Dino-Sitzbänke zum Verweilen ein und Dino-Abfalleimer fressen alles, womit man sie füttert. Zur Diskussion stand auch schon, den Saurier ins Fricker Wappen aufzunehmen, das heute ein Fuchs ziert. Dann wäre der Saurier nicht mehr nur der stille, sondern auch der offizielle Star der Gemeinde. Roaaar.